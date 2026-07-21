घर में नमी की अधिकता को दर्शाते हैं ये 5 संकेत, समय रहते अपनाएं सही कदम
क्या है खबर?
अधिक नमी के कारण घर का माहौल खराब हो सकता है। इससे न केवल घर की सजावट पर असर पड़ता है, बल्कि सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इससे ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए घर में नमी की अधिकता को नियंत्रित करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो नमी की अधिकता की ओर इशारा करते हैं।
#1
दीवारों पर फफूंद लगना
अगर आपके घर की दीवारों पर फफूंद लग गई है तो समझ जाइए कि घर में नमी की अधिकता हो रही है।
दीवारों पर काले या हरे धब्बे दिखाई देने का मतलब है कि घर में नमी बढ़ गई है, जिससे फफूंद लगती है।
ऐसी दीवारों को समय-समय पर साफ करते रहना चाहिए और अगर फफूंद ज्यादा हो गई हो तो खास सफाई का तरीका अपनाएं।
#2
घर में गंध का आना
अगर घर में नमी अधिक हो जाती है तो इससे घर में एक अजीब तरह की गंध आने लगती है। यह गंध फफूंद लगने, लकड़ी के फर्नीचर के सड़ने या गीले कपड़ों के कारण हो सकती है।
अगर आपको किसी भी जगह पर गंध महसूस हो रही है तो उसे नजरअंदाज न करें और जल्द से जल्द उस जगह को साफ करें।
इसके अलावा घर में लगे पौधों की देखभाल भी नियमित रूप से करें।
#3
खिड़कियों पर पानी का जमना
अगर आपकी खिड़कियों पर पानी जमा हो रहा है तो समझ जाइए कि घर में नमी की अधिकता हो रही है।
ठंड के मौसम में खिड़की पर पानी जमा होने लगता है, लेकिन अगर यह पानी खिड़की से बहकर दीवारों पर आ रहा है तो यह आपके घर के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
ऐसे में घर में हवा आने-जाने का इंतजाम करना चाहिए ताकि घर में मौजूद नमी कम हो जाए।
#4
घर के सामानों का खराब होना
घर में मौजूद सामान भी नमी की अधिकता से प्रभावित हो सकते हैं। इससे लकड़ी के फर्नीचर में दरारें आ सकती हैं, वहीं कपड़े भी खराब हो सकते हैं।
इसके अलावा ऐसी स्थिति में घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जल्दी खराब हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके घर में नमी की अधिकता हो रही है तो घर के सामानों को अलग-अलग करके रखें और उन्हें समय-समय पर धूप में रखें।
#5
सेहत पर असर पड़ना
घर में नमी की अधिकता का सबसे ज्यादा असर सेहत पर पड़ता है। इससे अस्थमा, एलर्जी और सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा इससे त्वचा पर दाने और चकत्ते भी हो सकते हैं।
इसके अलावा इससे कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको इन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है तो इसके पीछे की वजह नमी की अधिकता हो सकती है।