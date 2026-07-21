घर में नमी की अधिकता को दर्शाते हैं ये 5 संकेत, समय रहते अपनाएं सही कदम

अगर घर में नमी अधिक हो जाती है तो इससे घर में एक अजीब तरह की गंध आने लगती है। यह गंध फफूंद लगने, लकड़ी के फर्नीचर के सड़ने या गीले कपड़ों के कारण हो सकती है।

अगर आपको किसी भी जगह पर गंध महसूस हो रही है तो उसे नजरअंदाज न करें और जल्द से जल्द उस जगह को साफ करें।

इसके अलावा घर में लगे पौधों की देखभाल भी नियमित रूप से करें।