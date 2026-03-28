ये 5 संकेत बता सकते हैं कि आपका पार्टनर है टॉक्सिक, बना लें उनसे दूरी

एक अच्छा पार्टनर आपके जीवन को खुशहाल बना सकता है। हालांकि, कभी-कभी हम प्यार के चलते उनके बुरे व्यव्हार को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपका पार्टनर आपको हमेशा नीचा दिखाता है, आपके फैसलों में दखल देता है और आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता तो हो सकता है कि वह आपके लिए टॉक्सिक हो। आज के डेटिंग टिप्स में हम आपको ऐसे संकेत बताएंगे, जो बता सकते हैं कि आपका साथी टॉक्सिक है या नहीं।

#1 आलोचना करना अगर आपका पार्टनर हमेशा आपकी आलोचना करता रहता है और आपके अच्छे कामों को नजरअंदाज कर देता है तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है। एक अच्छा पार्टनर आपकी तारीफ करेगा और आपको प्रोत्साहित करेगा, न कि आपको हर समय गलतियां गिनाता रहेगा। यह जरूरी है कि आपका पार्टनर आपकी मेहनत और उपलब्धियों की सराहना करे और आपको सकारात्मक रूप से प्रेरित करे। बार-बार आलोचना करने वाला पार्टनर आपके आत्मविश्वास को हिला देता है।

#2 आपके फैसलों में दखल देना एक टॉक्सिक पार्टनर अक्सर आपके फैसलों में बिना पूछे ही दखल देता नजर आएगा और आपको नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। चाहे वह आपकी नौकरी हो, आपका पहनावा हो या आपकी दोस्ती हो, वह हमेशा आपको बताता रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह व्यवहार आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है और आपको असहज महसूस करवा सकता है। एक अच्छे पार्टनर को आपकी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जीवन का सम्मान करना चाहिए।

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#3 भावनाओं की परवाह न करना अगर आपका पार्टनर आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता है तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है। अगर वह आपको बार-बार नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है या आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है तो यह साफ है कि उसका नजरिया आपके प्रति सही नहीं है। एक अच्छे पार्टनर को आपकी भावनाओं की अहमियत समझनी चाहिए और आपको सहारा देना चाहिए, न कि आपको हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए।

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#4 जलन महसूस करना अगर आपका पार्टनर हर समय जलन महसूस करता रहता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह टॉक्सिक है। चाहे वह आपके दोस्तों के साथ समय बिताने पर हो या आपके कामयाब होने पर, उसकी जलन उसे नकारात्मक बना देती है। एक अच्छे पार्टनर को आपकी खुशियों में शामिल होना चाहिए और आपको सहारा देना चाहिए, न कि आपको हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए।