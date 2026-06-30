ये 5 संकेत बता सकते हैं कि आपके शरीर को मैग्नीशियम की है जरूरत

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मानसिक स्वास्थ्य पर असर

मैग्नीशियम मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। इसकी कमी से उदासी, चिंता और तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप लगातार चिड़चिड़ापन या उदासी महसूस कर रहे हैं तो यह भी मैग्नीशियम की कमी का संकेत हो सकता है। मैग्नीशियम दिमाग के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आपका मनोबल बेहतर रहता है। अगर आप मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो खाने में मैग्नीशियम से भरपूर चीजों को शामिल करें।