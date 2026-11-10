अस्थमा के बारे में बता सकते हैं ये 5 संकेत, न करें नजरअंदाज
क्या है खबर?
अस्थमा एक गंभीर सांस की बीमारी है, जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। अगर आपको सांस लेने में परेशानी, सीने में भारीपन या घरघराहट जैसी समस्याएं महसूस होती हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। ये अस्थमा के शुरूआती संकेत हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे संकेत, जो शरीर अस्थमा के बारे में दे सकता है। इस जानकारी के बाद आप समय रहते सही कदम उठाकर अपनी सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
सांस लेने में दिक्कत होना
अगर आपको लगता है कि आपको अक्सर सांस लेने में दिक्कत होती है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह अस्थमा का एक अहम संकेत हो सकता है।
अगर आपको सीढ़ियां चढ़ने या तेज चलने पर सांस लेने में परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
अस्थमा के कारण फेफड़ों की वायुमार्ग की परत में सूजन और जलन हो जाती है, जिससे वायुमार्ग संकुचित होकर सिकुड़ने लगते हैं और इससे सांस लेने में तकलीफ होती है।
#2
सीने में जकड़न या दबाव महसूस होना
अगर आपको सीने में जकड़न या दबाव महसूस होता है तो यह भी अस्थमा का एक अहम संकेत हो सकता है।
अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है या बढ़ जाती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
अस्थमा के कारण वायुमार्ग में सूजन और जलन हो जाती है, जिससे वायुमार्ग संकुचित होकर सिकुड़ने लगते हैं और इससे सीने में जकड़न या दबाव महसूस होता है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।
#3
घरघराहट होना
घरघराहट एक ऐसी आवाज है, जो सांस लेते समय आती है। यह आवाज तब सुनाई देती है जब वायुमार्ग सिकुड़ जाते हैं और हवा का प्रवाह मुश्किल हो जाता है।
अगर आपको घरघराहट सुनाई देती है तो यह अस्थमा का एक अहम संकेत हो सकता है।
इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके। घरघराहट का मतलब यह भी हो सकता है कि फेफड़ों की वायुमार्ग में सूजन और जलन हो।
#4
खांसी आना
अगर आपको रात के समय या ठंड में खांसी आती है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह अस्थमा का एक अहम संकेत हो सकता है।
अस्थमा के कारण वायुमार्ग में सूजन और जलन हो जाती है, जिससे खांसी की समस्या होती है।
इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके। खांसी का मतलब यह भी हो सकता है कि फेफड़ों की वायुमार्ग में सूजन और जलन हो।
#5
जल्दी थकान महसूस होना
अगर आपको बिना किसी शारीरिक मेहनत के ही जल्दी थकान महसूस होती है तो यह अस्थमा का एक अहम संकेत हो सकता है।
अस्थमा के कारण वायुमार्ग में सूजन और जलन हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह प्रभावित होता है और इससे जल्दी थकान महसूस होती है।
इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके। इन संकेतों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है इसलिए सावधानी बरतें।