अस्थमा के बारे में बता सकते हैं ये 5 संकेत, न करें नजरअंदाज

घरघराहट एक ऐसी आवाज है, जो सांस लेते समय आती है। यह आवाज तब सुनाई देती है जब वायुमार्ग सिकुड़ जाते हैं और हवा का प्रवाह मुश्किल हो जाता है।

अगर आपको घरघराहट सुनाई देती है तो यह अस्थमा का एक अहम संकेत हो सकता है।

इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके। घरघराहट का मतलब यह भी हो सकता है कि फेफड़ों की वायुमार्ग में सूजन और जलन हो।