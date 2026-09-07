पुरुषों के लिए पतझड़ के मौसम में आदर्श हैं ये 5 जूते, पहनकर लगेंगे स्टाइलिश
क्या है खबर?
पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है। इस दौरान जूते चुनते समय आपको स्टाइल और आराम, दोनों का ध्यान रखना चाहिए। इस मौसम में ठंड और बारिश का मिलाजुला असर होता है, इसलिए ऐसे जूते चुनें, जो आपको गर्म रखें और फिसलन से बचाएं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे जूतों के बारे में बताते हैं, जो इस मौसम और अलग-अलग अवसरों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं।
#1
डर्बी जूते
डर्बी जूते पुरुषों के लिए एक पारंपरिक विकल्प हैं। ये जूते चमड़े से बने होते हैं और इनकी डिजाइन साधारण होती है, जिससे इन्हें कई तरह के कपड़ों के साथ पहना जा सकता है।
डर्बी जूते न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि ये आपको एक पेशेवर लुक भी देते हैं। इन्हें ऑफिस, शादी-ब्याह या किसी भी औपचारिक अवसर पर पहना जा सकता है।
इनका मजबूत निर्माण इन्हें लंबे समय तक चलने वाला बनाता है।
#2
स्नीकर्स
स्नीकर्स आरामदायक और स्टाइलिश होते हैं, जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए आदर्श होते हैं। ये हल्के होते हैं और चलने में कोई दिक्कत नहीं होती।
स्नीकर्स को आप जींस या किसी भी साधारण पहनावे के साथ पहन सकते हैं। इनका मुलायम निर्माण इन्हें लंबे समय तक चलने वाला बनाता है।
इसके अलावा इन्हें साफ करना भी आसान होता है। स्नीकर्स की यह विशेषताएं इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बनाती हैं।
#3
बूट
बूट ठंड और बारिश, दोनों का सामना कर सकते हैं, इसलिए ये पतझड़ के मौसम के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। चमड़े के बूट या अन्य मजबूत बूट, दोनों ही अच्छे विकल्प हैं।
इनका ऊंचा डिजाइन पैरों को अच्छे से ढकता है और गीलेपन से बचाता है। बूट का मजबूत निर्माण इन्हें लंबे समय तक चलने वाला बनाता है।
इसके अलावा इनकी पकड़ भी अच्छी होती है, जो फिसलन वाले रास्तों पर चलने में मदद करती है।
#4
लोफर्स
लोफर्स बिना किसी झंझट के पहने जा सकते हैं, जिससे इन्हें रोजमर्रा के उपयोग के लिए आदर्श माना जाता है। लोफर्स की कई डिजाइन उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने स्टाइल के अनुसार चुन सकते हैं।
ये जूते आरामदायक होते हैं और चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। लोफर्स को आप ऑफिस, कॉलेज या किसी भी साधारण अवसर पर पहन सकते हैं।
इनका मुलायम निर्माण इन्हें लंबे समय तक चलने वाला बनाता है।
#5
फ्लिप फ्लॉप्स
फ्लिप फ्लॉप्स गर्म दिनों में बहुत काम आते हैं, खासकर जब बारिश हो रही हो या गीली जगहों पर जाना हो। ये हल्के होते हैं और जल्दी सूख जाते हैं।
पार्क या स्विमिंग पूल जाने के लिए ये आदर्श विकल्प हो सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स पहनने में आसान होते हैं और इन्हें साफ करना भी मुश्किल नहीं होता।
इनकी पकड़ अच्छी होती है, जिससे फिसलन वाले रास्तों पर चलने में मदद मिलती है।