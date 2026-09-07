पुरुषों के लिए पतझड़ के मौसम में आदर्श हैं ये 5 जूते, पहनकर लगेंगे स्टाइलिश

बूट ठंड और बारिश, दोनों का सामना कर सकते हैं, इसलिए ये पतझड़ के मौसम के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। चमड़े के बूट या अन्य मजबूत बूट, दोनों ही अच्छे विकल्प हैं।

इनका ऊंचा डिजाइन पैरों को अच्छे से ढकता है और गीलेपन से बचाता है। बूट का मजबूत निर्माण इन्हें लंबे समय तक चलने वाला बनाता है।

इसके अलावा इनकी पकड़ भी अच्छी होती है, जो फिसलन वाले रास्तों पर चलने में मदद करती है।