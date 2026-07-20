मानसून के दौरान त्वचा को पोषण देने में सहायक हैं ये 5 बीज
क्या है खबर?
मानसून के दौरान त्वचा की देखभाल करना जरूरी है। इस मौसम में उमस और नमी के कारण त्वचा में बदलाव आते हैं, जिससे मुंहासे और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में कुछ खास बीजों का इस्तेमाल करके आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और निखरी हुई रख सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे बीजों के बारे में बताते हैं, जो मानसून के दौरान त्वचा को पोषण देने में मदद कर सकते हैं।
#1
कद्दू के बीज
कद्दू के बीज जिंक, विटामिन-E और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। ये तत्व त्वचा की मरम्मत करने और उसे स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
कद्दू के बीजों का तेल भी बहुत फायदेमंद होता है। इसे चेहरे पर मालिश करने से रक्त संचार बढ़ता है और त्वचा को नमी मिलती है।
इसके अलावा ये बीज मुंहासों के दाग-धब्बों को हल्का करने में भी मदद कर सकते हैं।
#2
अलसी के बीज
अलसी के बीजों में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं।
ये बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भी भरपूर होते हैं, जो त्वचा की सूजन को कम करने में मदद करते हैं।
अलसी के बीजों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा कोमल और चिकनी बनती है।
इसके अलावा ये बीज शरीर में पानी की कमी को दूर करते हैं, जिससे त्वचा में नमी बनी रहती है।
#3
चिया बीज
चिया बीज फाइबर, प्रोटीन और ऐसे तत्वों से भरपूर होते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं। इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है, जो त्वचा को नमी देता है और सूजन को कम करता है।
चिया बीज का जेल बनाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा नरम और चिकनी बनती है।
इसके अलावा ये बीज शरीर में पानी की कमी को दूर करते हैं, जिससे त्वचा में नमी बनी रहती है।
#4
सूरजमुखी के बीज
सूरजमुखी के बीज विटामिन-E और फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो त्वचा को मुलायम बनाते हैं और उसे हानिकारक तत्वों से बचाते हैं।
इनका तेल भी बहुत फायदेमंद होता है, जिसे आप सीधे त्वचा पर लगा सकते हैं या फिर अन्य क्रीम-लोशन में मिला सकते हैं।
सूरजमुखी के बीजों का इस्तेमाल करने से त्वचा की चमक बढ़ती है और वह स्वस्थ दिखती है।
#5
तुलसी के बीज
तुलसी के बीज में ऐसे गुण होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं और मुंहासों वाली त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
इनका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से सूजन कम होती है और त्वचा साफ दिखती है। तुलसी के बीजों में बैक्टीरिया विरोधी गुण भी होते हैं, जो कील-मुंहासों को दूर करने में मदद करते हैं।
इसके अलावा ये बीज त्वचा को नमी देते हैं, जिससे वह नरम और चिकनी बनती है।