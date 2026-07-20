मानसून में त्वचा को पोषित करने वाले बीज

मानसून के दौरान त्वचा को पोषण देने में सहायक हैं ये 5 बीज

लेखन अंजली 06:38 pm Jul 20, 202606:38 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान त्वचा की देखभाल करना जरूरी है। इस मौसम में उमस और नमी के कारण त्वचा में बदलाव आते हैं, जिससे मुंहासे और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में कुछ खास बीजों का इस्तेमाल करके आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और निखरी हुई रख सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे बीजों के बारे में बताते हैं, जो मानसून के दौरान त्वचा को पोषण देने में मदद कर सकते हैं।