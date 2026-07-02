पाचन क्रिया के लिए लाभदायक हैं ये 5 जड़ वाली सब्जियां, डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
जड़ वाली सब्जियां न केवल स्वाद में बेहतरीन होती हैं, बल्कि ये कई पोषक तत्वों से भरपूर भी होती हैं। इनमें फाइबर, विटामिन और खनिज होते हैं, जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। इन सब्जियों का सेवन कब्ज, गैस और अन्य पाचन से जुड़ी समस्याओं से राहत दिला सकता है। आइए आज हम आपको जड़ वाली सब्जियों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#1
शलजम
शलजम में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन क्रिया को सही रखने में मदद कर सकती है। इसका सेवन कब्ज और गैस जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। शलजम में विटामिन-C और विटामिन-K भी होते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और हड्डियों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से बचाने में मदद कर सकते हैं।
#2
गाजर
गाजर विटामिन-A का अच्छा स्रोत है, जो आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा गाजर में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सही रखने में मदद कर सकता है। गाजर का सेवन पेट के अम्ल को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है, जिससे पेट की समस्याएं कम होती हैं। इसके साथ ही गाजर में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से बचाने में मदद करते हैं।
#3
चुकंदर
चुकंदर में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो पेट की सूजन को कम कर सकते हैं। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं और पाचन क्रिया को सही रखते हैं। चुकंदर का सेवन कब्ज और गैस जैसी समस्याओं को दूर करने में भी मदद कर सकता है। इसलिए इसे अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं।
#4
आलू
आलू में मौजूद तत्व पाचन एंजाइमों को सक्रिय करते हैं, जिससे खाना जल्दी पचता है। इसमें विटामिन-C और विटामिन-B 6 होते हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा देने में मदद कर सकते हैं। आलू का सेवन कब्ज और गैस जैसी समस्याओं को दूर करने में भी सहायक हो सकता है। इसके अलावा आलू में ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से बचाने में मदद करते हैं।
#5
मूली
मूली में ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन एंजाइमों को संतुलित रखते हैं, जिससे खाना आसानी से पचता है। इसमें फाइबर होता है, जो कब्ज और गैस जैसी समस्याओं को दूर करता है। मूली का सेवन पेट की सूजन को कम करने में भी मदद कर सकता है। इसलिए इसे किसी भी तरह से अपनी डाइट में शामिल करें।