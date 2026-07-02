पाचन क्रिया के लिए लाभदायक जड़ वाली सब्जियां

पाचन क्रिया के लिए लाभदायक हैं ये 5 जड़ वाली सब्जियां, डाइट में करें शामिल

लेखन अंजली 05:33 pm Jul 02, 202605:33 pm

क्या है खबर?

जड़ वाली सब्जियां न केवल स्वाद में बेहतरीन होती हैं, बल्कि ये कई पोषक तत्वों से भरपूर भी होती हैं। इनमें फाइबर, विटामिन और खनिज होते हैं, जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। इन सब्जियों का सेवन कब्ज, गैस और अन्य पाचन से जुड़ी समस्याओं से राहत दिला सकता है। आइए आज हम आपको जड़ वाली सब्जियों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद हो सकता है।