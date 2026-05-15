पूर्वोत्तर भारत में बाइक ट्रिप के लिए बेहतरीन हैं ये 5 सड़कें, एक बार जरूर आजमाएं

पूर्वोत्तर भारत की सड़कें अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और हरियाली के लिए मशहूर हैं। यहां की सड़कें न केवल रोमांचक हैं, बल्कि ये आपको अनोखे अनुभव भी देती हैं। अगर आप बाइक राइडिंग के शौकीन हैं, तो पूर्वोत्तर की ये सड़कें आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बेहतरीन सड़कें बताते हैं, जो आपको पूर्वोत्तर की सुंदरता का आनंद लेने का मौका दे सकती हैं।

#1 शिलांग से मौसिनराम तक का सफर शिलांग से मौसिनराम तक की सड़कें बेहद सुंदर और रोमांचक हैं। यह रास्ता आपको हरे-भरे जंगलों, पहाड़ियों और झरनों के बीच से गुजरता है। मौसिनराम को दुनिया के सबसे बरसाती स्थानों में से एक माना जाता है, इसलिए यहां का मौसम हमेशा बदलता रहता है। इस यात्रा में आपको प्रकृति के करीब आने का मौका मिलेगा और आप यहां की ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकेंगे।

#2 दार्जिलिंग से कलिम्पोंग तक की यात्रा दार्जिलिंग से कलिम्पोंग तक की सड़कें भी बहुत खूबसूरत हैं। यह यात्रा आपको पहाड़ियों, चाय बागानों और स्थानीय गांवों के बीच से गुजरती है। इस रास्ते पर चलते हुए आप दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन के करीब भी पहुंचते हैं, जो विश्व धरोहर स्थल है। यहां की ठंडी हवा और साफ वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव देंगे। इस यात्रा में आपको पहाड़ियों, चाय बागानों और स्थानीय गांवों के बीच से गुजरती है।

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#3 गंगटोक से युकसोम तक का सफर गंगटोक से युकसोम तक की सड़कें भी बहुत सुंदर हैं। यह यात्रा आपको घने जंगलों, नदियों और पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। युकसोम को 'सिक्किम का पुराना राजधानी' भी कहा जाता है। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इस यात्रा में आप अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय गांवों की संस्कृति और जीवनशैली को भी करीब से जान सकते हैं।

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#4 तवांग से बमरिचुक पास तक की यात्रा तवांग से बमरिचुक पास तक की सड़कें भी बहुत रोमांचक हैं। यह यात्रा आपको हिमालय की ऊंची चोटियों से गुजरती हुई जाती है। बमरिचुक पास समुद्र तल से लगभग 14,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस यात्रा में आप हिमालयी वनस्पति और जीव-जंतुओं को देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की ठंडी हवा और साफ वातावरण भी आपको एक अलग ही अनुभव देंगे।