टाइप 2 मधुमेह से जुड़े जोखिम कारक

टाइप 2 मधुमेह का कारण बन सकते हैं ये 5 जोखिम कारक, जानिए

लेखन अंजली 10:40 am Oct 22, 202610:40 am

क्या है खबर?

टाइप 2 मधुमेह एक गंभीर बीमारी है, जो शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। यह बीमारी न केवल शारीरिक सेहत को प्रभावित करती है, बल्कि मानसिक सेहत पर भी असर डालती है। इसके जोखिम कारक जीवनशैली से जुड़े होते हैं, जैसे कि खान-पान की आदतें, शारीरिक गतिविधि की कमी और वजन का बढ़ना। आइए आज हम आपको उन जोखिम कारकों के बारे में बताते हैं, जो टाइप 2 मधुमेह का कारण बन सकते हैं।