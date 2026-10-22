टाइप 2 मधुमेह का कारण बन सकते हैं ये 5 जोखिम कारक, जानिए
क्या है खबर?
टाइप 2 मधुमेह एक गंभीर बीमारी है, जो शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। यह बीमारी न केवल शारीरिक सेहत को प्रभावित करती है, बल्कि मानसिक सेहत पर भी असर डालती है। इसके जोखिम कारक जीवनशैली से जुड़े होते हैं, जैसे कि खान-पान की आदतें, शारीरिक गतिविधि की कमी और वजन का बढ़ना। आइए आज हम आपको उन जोखिम कारकों के बारे में बताते हैं, जो टाइप 2 मधुमेह का कारण बन सकते हैं।
#1
अधिक वजन या मोटापा
अधिक वजन या मोटापा टाइप 2 मधुमेह का एक बड़ा जोखिम कारक है।
जब शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है तो यह इंसुलिन की कार्यप्रणाली को बाधित करती है और रक्त में शक्कर के स्तर को बढ़ा देती है। इससे टाइप 2 मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए वजन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है।
इसके लिए संतुलित आहार और नियमित एक्सरसाइज का पालन करना चाहिए।
#2
शारीरिक गतिविधियों की कमी
शारीरिक गतिविधियों की कमी भी टाइप 2 मधुमेह का एक अहम कारण हो सकती है।
अगर आप नियमित रूप से एक्ससरसाइज नहीं करते हैं तो आपके शरीर में ग्लूकोज को सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे रक्त में शक्कर का स्तर बढ़ सकता है।
इसके लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट तक तेज चलना, दौड़ना या कोई भी अन्य शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए ताकि आपका रक्त में शक्कर स्तर नियंत्रण में रहे।
#3
अस्वस्थ आहार
अस्वस्थ आहार भी टाइप 2 मधुमेह का कारण बन सकता है।
अगर आपके खाने में अधिक तली हुई चीजें, मीठे पदार्थ या तैयार खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं तो इससे आपका रक्त में शक्कर स्तर असंतुलित हो सकता है।
इसके लिए आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए ताकि आपका रक्त में शक्कर स्तर नियंत्रण में रहे और आप स्वस्थ रह सकें।
#4
उम्र का बढ़ना
उम्र बढ़ने के साथ-साथ टाइप 2 मधुमेह का खतरा भी बढ़ता जाता है। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर इंसुलिन हार्मोन को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता, जिससे रक्त में शक्कर का स्तर असंतुलित हो सकता है।
इसलिए उम्र के साथ-साथ अपने खान-पान और जीवनशैली पर खास ध्यान देना जरूरी हो जाता है। नियमित एक्सरसाइज और संतुलित आहार अपनाकर इस खतरे से बचा जा सकता है।
#5
पारिवारिक इतिहास
अगर आपके परिवार में पहले से किसी को टाइप 2 मधुमेह है तो आपके लिए भी इसका खतरा अधिक रहता है।
यह परिवार से जुड़ा हो सकता है इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए और समय-समय पर जांच करवानी चाहिए ताकि बीमारी समय रहते पकड़ी जा सके।
इन जोखिम कारकों को समझकर हम अपनी जीवनशैली में बदलाव ला सकते हैं और टाइप 2 मधुमेह जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं।