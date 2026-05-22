राजस्थान की रेगिस्तानी संस्कृति से जुड़े 5 ठंडक देने वाले व्यंजन, जानिए इनकी रेसिपी

राजस्थान की रेगिस्तानी संस्कृति में कई ऐसे व्यंजन शामिल हैं, जो गर्मियों के दौरान शरीर को ठंडक प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। इन व्यंजनों में स्थानीय फलों, सब्जियों और मसालों का उपयोग किया जाता है। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको रेगिस्तान से जुड़े 5 पारंपरिक व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो गर्मियों में जरूर बनाकर खाए जाने चाहिए।

#1 कच्चे आम का पन्ना कच्चे आम का पन्ना राजस्थान में गर्मियों के दौरान बहुत लोकप्रिय पेय है। इसे बनाने के लिए कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लिया जाता है, फिर इसमें पुदीने की पत्तियां, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और चीनी मिलाई जाती है। यह पेय न केवल ताजगी देता है, बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है। इसे ठंडा करके पीने से शरीर में ठंडक बनी रहती है और गर्मी से राहत मिलती है।

#2 छाछ रबड़ी रेगिस्तानी इलाकों वाले घरों में छाछ रबड़ी सदियों से बनाई जा रही है। इसे मिट्टी के बर्तन में बाजरे या जौ के आटे को खट्टी छाछ के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए और इसे मिट्टी के बर्तन में रातभर खमीर उठने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगली सुबह इसे छाछ मिलाकर पतला करते हैं और भुना जीरा डालकर पीते हैं।

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#3 राजस्थानी शारदाई राजस्थानी शारदाई एक ऐसा पेय है, जो पेट के लिए हल्की होती है। लेकिन इसकी तासीर गर्मियों में भी बहुत पसंद आती है। इसे बनाने के लिए बादाम, सौंफ, खसखस ​​और सूखे गुलाब की पंखुड़ियों को पत्थर के ओखली में पीसकर एक चिकना पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट को ठंडे दूध में छानकर हल्का मीठा किया जाता है। सौंफ और खसखस ​​पेट को ठंडा रखते हैं, इसलिए दोपहर के वक्त इसे पीने से ठंडक मिलती है।

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#4 दही गट्टा राजस्थानी गट्टे की सब्जी तो सभी को पसंद आती है। हालांकि, गर्मी के दौरान इसे एक खास अंदाज में बनाया जाता है। मसालेदार बेसन के आटे को बेल के आकार में बनाकर उबाला जाता है और फिर गोल टुकड़ों में काटा जाता है। इन्हें गाढ़ी टमाटर की ग्रेवी में पकाने के बजाय, हींग और हल्दी से तड़का लगे पतले दही के मिश्रण में धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसे खाने से पेट ठंडा रहता है और गर्मी नहीं लगती।