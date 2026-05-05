पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद हैं ये 5 प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ, डाइट में करें शामिल

प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों में ऐसे जीवाणु होते हैं, जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये जीवाणु पेट और आंतों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। इसलिए, डॉक्टर अक्सर पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह देते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो पाचन क्रिया के लिए बेहतरीन हैं।

#1 दही दही एक ऐसा दूध से बना उत्पाद है, जिसमें प्रोबायोटिक मौजूद होते हैं। यह कैल्शियम, विटामिन-B2, विटामिन-B12, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। दही का सेवन पेट की समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। इसका कारण है कि दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, जो आंतों में जाकर पाचन क्रिया को ठीक कर सकता है। लाभ के लिए रोजाना एक कटोरी दही खाएं।

#2 केफिर केफिर एक तरह का दूध और पानी का मिश्रण होता है, जिसमें प्रोबायोटिक मौजूद होते हैं। केफिर का सेवन पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा केफिर में एंटी-ऑक्सीडेंट्स के साथ-साथ कई अन्य जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। यह दूध से बनाया जाने वाला पेय है, जिसका सेवन करने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। लाभ के लिए रोजाना एक गिलास केफिर का सेवन करें।

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#3 मीसो मीसो सोयाबीन, चावल या जौ से बनाया जाने वाला एक जापानी पेस्ट है। इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह पेस्ट प्रीबायोटिक और कई जरूरी विटामिन-B2, विटामिन-B6 और विटामिन-K जैसे विटामिन से भरपूर होता है। यह पेस्ट कई पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ एंटी-ऑक्सीडेंट का अच्छा स्त्रोत भी है, जो कई बीमारियों से बचाने में मददगार हो सकते हैं।

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#4 टेम्पेह टेम्पेह सोयाबीन से बनाया जाने वाला एक इंडोनेशियाई खाद्य पदार्थ है, जिसमें प्रोबायोटिक मौजूद होते हैं। इसका सेवन पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा टेम्पेह का सेवन शरीर को कई पोषण संबंधी लाभ भी प्रदान कर सकता है। इसका कारण है कि टेम्पेह में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, जिंक और आयरन जैसे खनिज मौजूद होते हैं। इसे आप वीगन डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।