फोकस को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं ये 5 प्राणायाम तकनीक, ऐसे करें अभ्यास

फोकस जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो सभी के लिए अहम है। चाहे काम हो, पढ़ाई हो या कोई भी गतिविधि, सही तरीके से ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। प्राणायाम इसके लिए एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि शारीरिक सेहत भी सुधारता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे प्राणायाम तकनीकों के बारे में बताएंगे, जो आपके फोकस को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।

#1 अनुलोम-विलोम प्राणायाम अनुलोम-विलोम प्राणायाम एक सरल और असरदार तरीका है। इसमें आप बारी-बारी से नाक के दोनों छिद्रों से सांस लेते और छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया आपके मन को शांत करती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाती है। इसे करने के लिए सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठें। दाएं नथुने से सांस लें, बाएं नथुने से सांस रोकें, फिर दाएं नथुने से सांस छोड़ें। इसे नियमित रूप से करने से फोकस में सुधार होता है।

#2 कपालभाति प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। इसमें गहरी सांस लेकर पेट को अंदर की ओर खींचना होता है। यह प्रक्रिया आपके शरीर को ताजगी देती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाती है। इसे करने के लिए सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठें, फिर गहरी सांस लें और पेट को अंदर की ओर खींचें। कुछ सेकंड तक इस प्रक्रिया को दोहराएं। इसे नियमित रूप से करने से फोकस में सुधार होता है।

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#3 भ्रामरी प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम मानसिक शांति प्रदान करता है और तनाव कम करता है। इसमें आप अपनी आंखें बंद करके 'हम' या 'म' की आवाज उत्पन्न करते हैं, जिससे आपके मन को शांति मिलती है। इसे करने के लिए सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठें, फिर अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अब धीरे-धीरे अपनी जीभ को ऊपरी तालु पर लगाते हुए 'हम' या 'म' की आवाज उत्पन्न करें। इसे नियमित रूप से करने से फोकस में सुधार होता है।

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#4 उज्जायी प्राणायाम उज्जायी प्राणायाम गले की समस्याओं को दूर करता है और ऊर्जा स्तर बढ़ाता है। इसमें आप गहरी सांस लेते हुए गले के पिछले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठें, फिर गहरी सांस लें और गले के पिछले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। अब धीरे-धीरे सांस छोड़ें, जैसे कि आप मोमबत्ती बुझा रहे हों। इसे नियमित रूप से करने से फोकस में सुधार होता है।