मानसून के दौरान घर के अंदर लगाने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 पौधे
क्या है खबर?
मानसून के दौरान घर में नमी का स्तर बढ़ जाता है, जो कई पौधों के लिए अनुकूल होता है। ऐसे में अगर आप अपने घर के अंदर पौधे लगाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे पौधे हैं, जो नमी वाले माहौल में अच्छी तरह से बढ़ते हैं और आपके घर को हरा-भरा बना सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे इनडोर पौधों के बारे में बताते हैं, जिन्हें मानसून के दौरान अपने घर के अंदर लगाना अच्छा है।
#1
स्नेक प्लांट
स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है, जो कम रोशनी और नमी वाले माहौल में भी अच्छी तरह से बढ़ता है। यह पौधा हवा से हानिकारक तत्वों को अवशोषित करके इसे साफ करता है।
स्नेक प्लांट की खासियत यह है कि इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, जिससे यह कम देखभाल में भी अच्छा रहता है।
इसके अलावा यह पौधा आपके घर की सुंदरता भी बढ़ाता है और किसी भी कमरे में आसानी से फिट हो जाता है।
#2
जीजी प्लांट
जीजी प्लांट एक बेहद खास प्रकार का इनडोर पौधा है, जो कम रोशनी और नमी वाले माहौल में भी अच्छी तरह से बढ़ता है।
इसकी पत्तियां मोटी होती हैं, जो पानी को संचित करके इसे लंबे समय तक हरा-भरा बनाए रखती हैं।
जीजी प्लांट की खासियत यह है कि इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती, जिससे यह किसी भी कमरे में आसानी से फिट हो जाता है। यह पौधा आपके घर की सुंदरता भी बढ़ाता है।
#3
पीस लिली
पीस लिली एक ऐसा पौधा है, जो नमी वाले माहौल में अच्छी तरह से बढ़ता है और इसे ज्यादा रोशनी की जरूरत नहीं होती।
यह पौधा हवा से हानिकारक तत्वों को अवशोषित करके इसे साफ करता है। पीस लिली की खासियत यह है कि यह कम पानी की जरूरत होती है, जिससे यह कम देखभाल में भी अच्छा रहता है।
इसके अलावा यह पौधा आपके घर की सुंदरता भी बढ़ाता है।
#4
स्पाइडर प्लांट
स्पाइडर प्लांट एक खास इनडोर पौधा है, जो नमी वाले माहौल में अच्छी तरह से बढ़ता है और इसकी पत्तियां लंबी होती हैं, जिन पर छोटे-छोटे स्पाइडर जैसे भाग होते हैं।
यह पौधा हवा से हानिकारक तत्वों को अवशोषित करता है और इसे साफ करता है।
स्पाइडर प्लांट की खासियत यह है कि इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती, जिससे यह किसी भी कमरे में आसानी से फिट हो जाता है।
#5
बांस का पौधा
बांस का पौधा फेंग शुई के अनुसार शुभ माना जाता है और यह नमी वाले माहौल में अच्छी तरह से बढ़ता है।
इसे किसी भी कमरे में रखा जा सकता है, जहां नमी अधिक होती है। यह पौधा देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और आपके घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है।
बांस का पौधा कम रोशनी में भी अच्छी तरह से बढ़ता है, जिससे यह किसी भी कमरे में आसानी से फिट हो जाता है।