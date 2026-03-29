भारतीय गर्मियों को आसानी से झेल लेते हैं ये 5 पौधे, अपने घर में लगाएं
क्या है खबर?
गर्मियों के दौरान तापमान में वृद्धि पौधों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि, कुछ पौधे गर्मी को सहन कर सकते हैं और इस मौसम में भी अच्छे से फलते-फूलते रहते हैं। इन पौधों को कम पानी की जरूरत होती है और ये अधिक धूप सहन कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप गर्मियों के दौरान अपने गार्डन या फिर बालकनी में लगा सकते हैं।
#1
गेंदा
गेंदा एक ऐसा पौधा है, जो गर्मियों की उमस और धूप को आसानी से सहन कर सकता है। इसे पौधे को कम पानी की जरूरत होती है और यह सूरज की रोशनी में भी जल्दी सूखता नहीं है। गेंदा के फूलों का रंग न केवल आपके गार्डन को खूबसूरत बनाता है, बल्कि यह मच्छरों और अन्य कीड़ों को भी दूर रखता है। इसे लगाने के लिए मिट्टी को अच्छे से तैयार करें और बीजों को गहरा रोपित करें।
#2
तुलसी
तुलसी भारतीय संस्कृति में बहुत अहमियत रखती है और यह गर्मियों को बखूबी सहन कर सकती है। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। तुलसी को नियमित रूप से पानी देना जरूरी है, लेकिन ज्यादा नमी से बचें। इसे सुबह और शाम थोड़ा-थोड़ा पानी दें और धूप में रखें, ताकि यह अच्छी तरह बढ़ सके। इसके सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं।
#3
एलोवेरा
एलोवेरा एक ऐसा पौधा है, जो गर्मियों की उमस को आसानी से सहन कर सकता है। यह कम पानी मांगता है और धूप में अच्छी तरह बढ़ता है। एलोवेरा का जेल त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और कई त्वचा संबंधी समस्याओं का इलाज करता है। इसे लगाने के लिए मिट्टी को अच्छे से तैयार करें और गमले में मिट्टी डालकर इसमें एलोवेरा की कलम रोपित करें, फिर इसे धूप वाली जगह रखें।
#4
नीम
नीम एक ऐसा पौधा है, जिसे गर्मी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। नीम के पेड़ की पत्तियां कई रोगों का इलाज करती हैं और इसका रस शरीर को अंदर से साफ करता है। इसे लगाने के लिए मिट्टी को अच्छे से तैयार करें और गमले में मिट्टी डालकर इसमें नीम की कलम रोपित करें, फिर इसे धूप वाली जगह रखें। नीम के पेड़ की पत्तियां कई रोगों का इलाज करती हैं।
#5
पुदीना
पुदीना एक सुगंधित पौधा है, जो गर्मियों को बखूबी सहन करता है। पुदीना की पत्तियां ताजगी प्रदान करती हैं और इसका सेवन स्वास्थ्य लाभ देता है। इसे लगाने के लिए मिट्टी को अच्छे से तैयार करें और गमले में मिट्टी डालकर इसमें पुदीना की कलम रोपित करें, फिर इसे धूप वाली जगह रखें। इन पौधों को गार्डन या बालकनी में लगाकर आप न केवल अपने घर को हरा-भरा बना सकते हैं, बल्कि गर्मियों की समस्याओं से भी बच सकते हैं।