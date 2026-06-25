रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पौधों से बने खाद्य पदार्थ

रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती दे सकते हैं ये 5 पौधों से बने खाद्य पदार्थ

लेखन अंजली 06:46 pm Jun 25, 202606:46 pm

क्या है खबर?

रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर का सुरक्षा तंत्र है, जो हमें बीमारियों और संक्रमण से लड़ने की ताकत देता है। सही खान-पान से इसे मजबूत किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और आपको स्वस्थ रख सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है।