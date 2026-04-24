गर्मियों में घूमने के लिए बेहतरीन हैं दक्षिण भारत की ये जगहें, बजट में करें यात्रा

दक्षिण भारत में घूमने के लिए कई ऐसी जगहें हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती हैं। यहां के पहाड़ी स्थल, समुद्र तट और ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में इन जगहों पर जाकर आप ठंडक का आनंद ले सकते हैं। यहां की यात्रा न केवल आरामदायक है, बल्कि बजट में भी रहती है। आइए दक्षिण भारत की 5 बढ़िया जगहों के बारे में जानते हैं।

#1 कूर्ग कूर्ग को 'कॉफी का देश' भी कहा जाता है। यह कर्नाटक में स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है। यहां की हरियाली, झरने और कॉफी के बागान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहां आप एबी फॉल्स, रजाजी मंदिर और तालेकोप्पा टाइगर रिजर्व जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं, जो देखने लायक हैं। कूर्ग में ठंडा मौसम सालभर बना रहता है, जिससे यह गर्मियों में भी घूमने के लिए आदर्श स्थान है।

#2 मुन्नार मुन्नार केरलम राज्य में स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, जो अपने चाय बागानों के लिए मशहूर है। यहां के हरे-भरे बागान, ठंडी हवा और शांत वातावरण पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। मुन्नार में आप एराबिका ब्लेंडिंग सेंटर, अनामुडी पीक और कुडाला मणाल आदि जैसी जगहों पर जा सकते हैं। यहां की यात्रा आपको सुकून और ताजगी का अनुभव कराएगी। गर्मियों में भी यह जगह बहुत सुंदर लगती है।

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#3 येरावनदी झरना येरावनदी झरना तमिलनाडु राज्य में स्थित एक खूबसूरत झरना स्थल है, जो प्राकृतिक सुंदरता का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहां आने वाले पर्यटक इसके शांत वातावरण और ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकते हैं। येरावनदी झरना तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर से दिखाई देने वाला नजारा बेहद खूबसूरत है। गर्मियों में यहां का तापमान काफी कम रहता है, जिससे आप आराम महसूस करेंगे।

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#4 हंपी हंपी कर्नाटक राज्य का एक ऐतिहासिक स्थल है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। यह जगह पुराने मंदिरों, मूर्तियों और वास्तुकला के लिए जानी जाती है। यहां आने वाले पर्यटक इतिहास प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। हंपी में आप विटला मंदिर, हजारा राम मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसी जगहों पर जा सकते हैं। गर्मियों में यहां का मौसम थोड़ा गर्म होता है, लेकिन शाम-सुबह ठंडक महसूस होती है।