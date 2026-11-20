मुंबई में कोलाबा कॉजवे मार्केट यात्रा एक बेहतरीन जगह है, जहां आप शहर की हलचल भरी जिंदगी को करीब से देख सकते हैं।

इस बाजार में आपको सब्जियां, फल, मसाले, कपड़े आदि सब कुछ मिलेगा। यहां की गलियों में घूमते हुए आप मुंबई की विविधता और रंगीनता का अनुभव कर सकते हैं।

यह यात्रा आपको मुंबई की स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को समझने का मौका देती है, जो आपके सफर को यादगार बना सकती है।