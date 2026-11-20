भारत की इन 5 जगहों पर हैं बेहतरीन हेरिटेज वॉक, एक बार जरूर जाएं
क्या है खबर?
हेरिटेज वॉक न केवल आपको ऐतिहासिक स्थलों तक ले जाती है, बल्कि आपको वहां की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय लोगों के बारे में भी जानने का मौका देती है। ये वॉक आपको पुराने समय की कहानियों से जोड़ती हैं और आपकी यात्रा को यादगार बनाती हैं। आइए आज हम आपको भारत की 5 बेहतरीन हेरिटेज वॉक के बारे में बताते हैं, जहां आप इतिहास और संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं।
#1
दिल्ली की पुरानी दिल्ली यात्रा
दिल्ली में पुरानी दिल्ली यात्रा एक अनोखा अनुभव है। यहां की गलियों में घूमते हुए आप लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक और हुमायूं के मकबरे जैसे ऐतिहासिक स्थलों को देख सकते हैं।
इस यात्रा में आपको पारंपरिक दिल्ली का स्वाद चखने का भी मौका मिलेगा, जैसे कि चाट, परांठे और बिरयानी आदि।
यहां की गलियां और बाजार आपको पुराने समय की याद दिलाएंगे और आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेंगे।
#2
मुंबई की कोलाबा कॉजवे मार्केट यात्रा
मुंबई में कोलाबा कॉजवे मार्केट यात्रा एक बेहतरीन जगह है, जहां आप शहर की हलचल भरी जिंदगी को करीब से देख सकते हैं।
इस बाजार में आपको सब्जियां, फल, मसाले, कपड़े आदि सब कुछ मिलेगा। यहां की गलियों में घूमते हुए आप मुंबई की विविधता और रंगीनता का अनुभव कर सकते हैं।
यह यात्रा आपको मुंबई की स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को समझने का मौका देती है, जो आपके सफर को यादगार बना सकती है।
#3
कोलकाता की मानिकतला यात्रा
कोलकाता में मानिकतला यात्रा एक शानदार जगह है, जहां आप शहर की समृद्ध विरासत को देख सकते हैं। यहां की गलियों में घूमते हुए आप पुराने बंगाली हवेलियों, मंदिरों और बाजारों को देख सकते हैं।
इस यात्रा में आपको पारंपरिक बंगाली खाने का भी स्वाद चखने का मौका मिलेगा, जैसे कि मिष्टी दोई और रसगुल्ला आदि।
यह यात्रा आपको कोलकाता की स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को समझने का मौका देती है।
#4
चेन्नई की मायलापुर यात्रा
चेन्नई में मायलापुर यात्रा एक ऐतिहासिक जगह है, जहां आप शहर की प्राचीन संस्कृति को देख सकते हैं। यहां की गलियों में घूमते हुए आप पुराने मंदिरों, बाजारों और कला दीर्घाओं को देख सकते हैं।
इस यात्रा में आपको पारंपरिक तमिल भोजन का भी स्वाद चखने का मौका मिलेगा, जैसे कि डोसा, इडली और सांभर आदि।
यह यात्रा आपको चेन्नई की स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को समझने का मौका देती है।
#5
बेंगलुरु की मल्लेश्वरम यात्रा
बेंगलुरु में मल्लेश्वरम यात्रा एक शांतिपूर्ण जगह है, जहां आप शहर की हरियाली और शांति का आनंद ले सकते हैं। यहां की गलियों में घूमते हुए आप पुराने बंगला स्टाइल घरों, मंदिरों और पार्क को देख सकते हैं।
इस यात्रा में आपको पारंपरिक कर्नाटका भोजन का भी स्वाद चखने का मौका मिलेगा, जैसे कि बेसीबेल भात, वडे और रागी संजीवनि आदि।
यह यात्रा आपको बेंगलुरु की स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को समझने का मौका देती है।