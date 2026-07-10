भारत में मौजूद हैं ये 5 जगहें, जहां दुर्लभ सफेद जंगली जानवरों को देखना है संभव
क्या है खबर?
भारत अपनी प्राकृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। यहां पर सफेद बाघ, सफेद शेर और सफेद हाथी जैसे दुर्लभ सफेद जंगली जानवर पाए जाते हैं। ये जानवर न केवल देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनके संरक्षण की जरूरत भी होती है। इस लेख में हम आपको भारत की 5 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप इन दुर्लभ सफेद जंगली जानवरों को देख सकते हैं और उनके बारे में अधिक जान सकते हैं।
#1
राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहां सफेद बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। यहां आकर आप इन खूबसूरत जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इसके अलावा रणथंभौर में कई अन्य जानवर और पक्षी भी देखे जा सकते हैं, जो आपको प्रकृति के करीब लाते हैं। यहां का माहौल और वन्यजीवों की विविधता आपको एक खास अनुभव देती है।
#2
गुजरात का गिर वन राष्ट्रीय उद्यान
गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित एकमात्र स्थान है, जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। यहां सफेद शेरों को भी देखा जा सकता है, जो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इन शेरों की सुरक्षा और देखभाल के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इनकी संख्या बढ़ सके और ये अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रह सकें। यहां आकर आप इन खूबसूरत जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं।
#3
उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां बाघों की संख्या अधिक होती है। यहां सफेद बाघों को भी देखा जा सकता है, जो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इस उद्यान में सफारी कर आप इन खूबसूरत जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इसके अलावा जिम कॉर्बेट में अन्य कई वन्यजीव भी पाए जाते हैं, जो आपको प्रकृति के करीब लाते हैं।
#4
मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित एक मशहूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जहां बारहसिंगा जैसे दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां सफेद बारहसिंगा भी देखे जा सकते हैं, जो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इस उद्यान में सफारी कर आप इन खूबसूरत जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इसके अलावा कान्हा में अन्य कई वन्यजीव भी पाए जाते हैं, जो आपको प्रकृति के करीब लाते हैं।
#5
असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। यहां सफेद गैंडे भी देखे जा सकते हैं, जो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इस उद्यान में सफारी कर आप इन खूबसूरत जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इसके अलावा काजीरंगा में अन्य कई वन्यजीव भी पाए जाते हैं, जो आपको प्रकृति के करीब लाते हैं।