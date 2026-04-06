भारत की ये 5 जगहें हैं बंजी जंपिंग के लिए बेहतरीन, एक बार जरूर करें रुख

बंजी जंपिंग एक एडवेंचर गतिविधि है, जो एड्रेनालिन प्रेमियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। भारत में भी कई ऐसी जगहें हैं, जहां आप इस साहसिक खेल का आनंद ले सकते हैं। ऊंचाई से कूदने का अनुभव आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आइए आज हम आपको देश की 5 बेहतरीन बंजी जंपिंग जगहों के बारे में बताते हैं, जहां जाकर आप इस रोमांचक गतिविधि का आनंद ले सकते हैं। इनकी यात्रा करना आपको हमेशा याद रहेगा।

#1 ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश को 'योग की राजधानी' के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहां की गंगा नदी पर बने झूलापुल से बंजी जंपिंग करना भी एक खास अनुभव है। यहां का बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म 83 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जहां से आप गहरी घाटी और नदी के दृश्य देख सकते हैं। यहां का अनुभव आपकी यात्रा को यादगार बना देगा। रोमांचक गतिविधियों के शौकीन यहां जरूर जाएं।

#2 गोवा गोवा अपने समुद्र तटों और उत्सव के माहौल के लिए मशहूर है, लेकिन यहां भी बंजी जंपिंग का मजा लिया जा सकता है। यहां का बंजी जंपिंग केंद्र आपको समुद्र के ऊपर से कूदने का मौका देता है, जिससे आपको अनोखा अनुभव मिलता है। यहां का अनुभव आपकी यात्रा को खास बना देगा। रोमांचक गतिविधियों के शौकीन यहां जरूर आएं। यहां का बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म 25 मीटर ऊंचाई पर स्थित है।

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#3 मुन्नार केरल राज्य में स्थित मुन्नार हिल स्टेशन अपने चाय बागानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हालांकि, यहां भी बंजी जंपिंग का आनंद लिया जा सकता है। यहां का बंजी जंपिंग केंद्र 80 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जिससे आप पहाड़ों और घाटियों के शानदार दृश्य देख सकते हैं। इस रोमांचक गतिविधि का अनुभव करके आपको जो खुशी मिलेगी, वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती।

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#4 पुणे महाराष्ट्र राज्य में स्थित पुणे में भी एक बेहतरीन बंजी जंपिंग केंद्र है, जिसे आप अपनी साहसिक गतिविधियों की सूची में शामिल कर सकते हैं। यहां का बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म 70 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यहां से आप शहर के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यह अनुभव आपकी यात्रा को रोमांचक बना देगा। रोमांचक गतिविधियों के शौकीन यहां जरूर आएं और यहां का बंजी जंपिंग का मजा लें।