भारतीयों के लिए बेहद सस्ती हैं ये 5 जगहें, एक बार जरूर जाएं

भारत में खूबसूरत और ऐतिहासिक घूमने की जगहों की कोई कमी नहीं है। अगर आप हर साल घूमने के लिए कुछ नया खोजते हैं, तो आपके लिए भारत के ये पर्यटन स्थल बेहतरीन रहेंगे। इन जगहों पर आप कम खर्च में भी घूम सकते हैं। इसके अलावा ये जगहें आपको प्रकृति के करीब भी ले जाएंगी। आइए आज हम आपको भारत के 5 खूबसूरत और सस्ते पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं।

#1 कच्छ का रण (गुजरात) कच्छ का रण गुजरात का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है। यहां हर साल जनवरी से मार्च तक 'रण महोत्सव' मनाया जाता है। इस महोत्सव में पर्यटक सफेद रेत पर ऊंट की सवारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक कला का आनंद ले सकते हैं। कच्छ का रण देखने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम है, क्योंकि इस दौरान यहां का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है।

#2 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम) असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह उद्यान अपने एक-सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर है। इसके अलावा यहां कई प्रकार के बाघ, हाथी, हिरण और पक्षी भी पाए जाते हैं। काजीरंगा में जीप सफारी और हाथी सफारी का आनंद लिया जा सकता है। यहां घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल तक है। यहां का वन्यजीवन देखने लायक है।

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#3 हम्पी (कर्नाटक) कर्नाटक में स्थित हम्पी एक ऐतिहासिक जगह है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यह स्थान अपने मंदिरों, मूर्तियों और खंडहरों के लिए जाना जाता है। हम्पी विश्व धरोहर स्थल भी है। यहां घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक है। हम्पी में आप पुरानी इमारतों के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। यह जगह इतिहास प्रेमियों के लिए एक आदर्श गंतव्य है।

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#4 तवांग (अरुणाचल प्रदेश) अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग एक खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र है। यह स्थान अपने बौद्ध मठ के लिए जाना जाता है। तवांग झील, नूरानंग झरना और सेला पास जैसी जगहें यहां की प्रमुख आकर्षण हैं। यहां घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से अक्टूबर तक है। तवांग में आप बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे-भरे घाटियों और शांत झीलों का आनंद ले सकते हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श गंतव्य है।