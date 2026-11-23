सर्दियों में घूमने के लिए बेहतरीन जगहें

सर्दियों में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, यहां नहीं पड़ेगी ज्यादा ठंड

लेखन अंजली 05:02 pm Nov 23, 202605:02 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में घूमने का अपना ही मजा है, लेकिन अगर आप ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं, जहां आपको ज्यादा ठंड न लगे तो भारत में ऐसी कई जगहें हैं। यहां की जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता आपको सर्दियों में भी आरामदायक महसूस कराएगी। यहां की संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों का आनंद लेने के लिए आप इन जगहों की ओर रुख कर सकते हैं। आइए 5 ऐसी जगहों के बारे में जानते हैं, जो सर्दियों में घूमने के लिए बेहतरीन हैं।