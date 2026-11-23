सर्दियों में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, यहां नहीं पड़ेगी ज्यादा ठंड
क्या है खबर?
सर्दियों में घूमने का अपना ही मजा है, लेकिन अगर आप ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं, जहां आपको ज्यादा ठंड न लगे तो भारत में ऐसी कई जगहें हैं। यहां की जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता आपको सर्दियों में भी आरामदायक महसूस कराएगी। यहां की संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों का आनंद लेने के लिए आप इन जगहों की ओर रुख कर सकते हैं। आइए 5 ऐसी जगहों के बारे में जानते हैं, जो सर्दियों में घूमने के लिए बेहतरीन हैं।
#1
जयपुर
राजस्थान की राजधानी जयपुर को 'गुलाबी शहर' भी कहा जाता है। यह अपने पुराने महलों, किलों और मंदिरों के लिए मशहूर है। यहां का मौसम सर्दियों में भी सुहावना रहता है।
यहां आप आमेर किला, हवा महल और जंतर मंतर जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं।
इसके अलावा यहां की स्थानीय बाजारों में घूमते हुए आप राजस्थानी हस्तशिल्प और कपड़े खरीद सकते हैं। जयपुर की यात्रा आपको इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में ले जाएगी।
#2
गोवा
गोवा भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों और पार्टी जीवन के लिए जाना जाता है।
सर्दियों में यहां का मौसम बहुत अच्छा रहता है, इसलिए आप यहां आराम से समय बिता सकते हैं। गोवा में आप अंजुना, बागा और कैंडोलिम जैसे कई खूबसूरत समुद्र तटों का आनंद ले सकते हैं।
इसके अलावा गोवा में आप विभिन्न पानी के खेलों का भी मजा ले सकते हैं।
#3
मुन्नार
केरलम का मुन्नार एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी चाय बागानों और हरियाली के लिए मशहूर है। यहां का मौसम सर्दियों में भी सुहावना रहता है, जिससे आप यहां आराम से समय बिता सकते हैं।
मुन्नार में आप एर्नाकुलम झील, अनामुडी पीक और इको पॉइंट जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं।
इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपको सुकून का अनुभव कराएगा।
#4
महाबलेश्वर
महाराष्ट्र का महाबलेश्वर एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है। यहां की हरियाली और साफ हवा आपको सुकून देगी।
महाबलेश्वर में आप प्राणसुख, वेणना झील और लॉर्ड माउंटबेटन पॉइंट जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं।
इसके अलावा यहां की स्थानीय बाजारों में घूमते हुए आप विभिन्न हस्तशिल्प वस्त्र खरीद सकते हैं। महाबलेश्वर की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी।
#5
धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, खासकर अगर आप शांत वातावरण पसंद करते हैं।
यह जगह तिब्बती संस्कृति के कारण मशहूर है। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर शांति की तलाश में हैं तो यह जगह आपके लिए आदर्श होगी।
यहां आप धर्मकोट गांव, भागसुनाग झरना और त्रिजुगेश्वरी मंदिर जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं।
धर्मशाला की यात्रा आपको तिब्बती संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराएगी।