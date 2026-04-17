परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, जानिए

छुट्टियों का समय परिवार के साथ बिताने का है। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ ऐसी जगह जाना चाहते हैं, जहां का माहौल शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हो। अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं तो कुछ देशों में ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जो आपकी छुट्टियों को यादगार बना सकती हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे देशों के बारे में बताते हैं, जो परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बेहतरीन हैं।

#1 स्वीडन स्वीडन एक ऐसा देश है, जहां की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहां के हरे-भरे जंगल, नीले झीलें और साफ आसमान आपके परिवार को सुकून का अनुभव कराएंगे। स्वीडन में आप वासालोपेट्स स्कीइंग, अबिस्को नेशनल पार्क, स्टॉकहोम द्वीपसमूह और लापलैंड जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। इसके अलावा यहां के कई पुराने स्थल भी आपको आकर्षित करेंगे। स्वीडन की संस्कृति और इतिहास को जानने का यह एक बेहतरीन मौका है।

#2 कनाडा कनाडा अपने विशाल जंगलों और खूबसूरत झीलों के लिए मशहूर है। यहां आप अपने परिवार के साथ कैम्पिंग कर सकते हैं या फिर यहां की झीलों में नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। कनाडा में आप रॉकी पर्वत नेशनल पार्क, नियाग्रा फॉल्स, टोरोन्टो की इमारतें, ओटावा की नहर और केलगरी उत्सव जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। इसके अलावा यहां के कई पुराने स्थल भी आपको आकर्षित करेंगे।

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#3 न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड दो मुख्य द्वीपों वाला एक खूबसूरत देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहां आप अपने परिवार के साथ पैदल यात्रा, आकाश में कूदना, बंजी कूद जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। न्यूजीलैंड में आप मिलफोर्ड साउंड, रोटोरुआ, क्वीनस्टाउन, ऑकलैंड पुल और फ्रेंज जंगला नेशनल पार्क जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। इसके अलावा यहां के कई पुराने स्थल भी आपको आकर्षित करेंगे।

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#4 जापान जापान एशिया का एक विकसित देश है, जो अपनी अनोखी संस्कृति और आधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता है। यहां आप अपने परिवार के साथ मंदिरों, पार्कों और संग्रहालयों का दौरा कर सकते हैं। जापान में आप टोक्यो टॉवर, क्योटो मंदिर, फुजी पर्वत और ओसाका महल जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। इसके अलावा यहां के कई पुराने स्थल भी आपको आकर्षित करेंगे। जापान की संस्कृति और इतिहास को जानने का यह एक बेहतरीन मौका है।