कैंपिंग के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, यहां से शुरू करें सफर

ऋषिकेश को 'योग की राजधानी' के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह अपने नदी में तैराकी और कैंपिंग के लिए भी मशहूर है।

गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर में आप कैंपिंग कर सकते हैं और रात को तारे गिन सकते हैं। यहां आप नदी में तैराकी, ऊंचाई से कूदने और पहाड़ों पर चढ़ाई जैसी साहसिक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।

ऋषिकेश का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी।