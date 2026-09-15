कैंपिंग के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, यहां से शुरू करें सफर
क्या है खबर?
कैंपिंग एक रोमांचक और अनोखा अनुभव है, जो आपको प्रकृति के करीब लाता है। भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप कैंपिंग का मजा ले सकते हैं। चाहे आप अकेले जाएं या परिवार के साथ, इन जगहों पर आपको अनोखा अनुभव मिलेगा। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत माहौल और रोमांचक गतिविधियां आपके दिल को छू लेंगी। आइए जानते हैं कि भारत में कैंपिंग के लिए 5 बेहतरीन जगहें कौन-सी हैं।
#1
ऋषिकेश (उत्तराखंड)
ऋषिकेश को 'योग की राजधानी' के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह अपने नदी में तैराकी और कैंपिंग के लिए भी मशहूर है।
गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर में आप कैंपिंग कर सकते हैं और रात को तारे गिन सकते हैं। यहां आप नदी में तैराकी, ऊंचाई से कूदने और पहाड़ों पर चढ़ाई जैसी साहसिक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।
ऋषिकेश का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी।
#2
कुन्नूर (तमिलनाडु)
कुन्नूर ऊटी के पास स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी चाय बागानों और ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है।
यहां आप जंगलों के बीच कैंपिंग कर सकते हैं और प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। कुन्नूर में आप पहाड़ों की चढ़ाई, पक्षियों को देखना और चाय बागानों का भ्रमण कर सकते हैं।
यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का अनुभव कराएगी।
#3
माउंट आबू (राजस्थान)
राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अपनी ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है।
यहां आप नक्की झील के किनारे कैंपिंग कर सकते हैं और रात को तारे गिन सकते हैं। माउंट आबू में आप गुरु शिखर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, और दत्तात्रेय मंदिर जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं।
यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का अनुभव कराएगी।
#4
चोपता (उत्तराखंड)
चोपता उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है, जिसे 'छोटा स्विट्जरलैंड' भी कहा जाता है। यहां की हरियाली, फूलों की क्यारियां और पहाड़ों का नजारा आपका मन मोह लेंगे।
चोपता में आप सूर्योदय और सूर्यास्त का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। यहां से तुंगनाथ, चंद्रशिला और कुंड आदि ट्रेक्स पर जाने का भी आनंद ले सकते हैं।
चोपता में कैंपिंग करने से आपको प्रकृति के करीब आने का अनोखा अनुभव मिलेगा।
#5
कासोल (हिमाचल प्रदेश)
हिमाचल प्रदेश स्थित कसोल एक छोटा सा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है।
यहां आप पार्वती नदी के किनारे कैंपिंग कर सकते हैं और पहाड़ों की चढ़ाई का आनंद ले सकते हैं।
कसोल में आप पार्वती घाटी, मणिकरण साहिब, और खीरगंगा ट्रेक जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का अनुभव कराएगी।