एस्टोनिया के सरेमा द्वीप पर घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, करें इनका रुख

एस्टोनिया का सबसे बड़ा द्वीप सरेमा अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर है। यहां की यात्रा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां आप प्रकृति के करीब होते हैं और स्थानीय संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। सरेमा द्वीप पर कई ऐतिहासिक स्थल, सुंदर परिदृश्य और शांति भरा माहौल है, जो इसे पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। आइए जानें कि सरेमा द्वीप पर किन-किन जगहों का रुख किया जा सकता है।

#1 कालाना क्रेटर कालाना क्रेटर एक अनोखा स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय आकर्षण के लिए जाना जाता है। यह एक बड़ा गड्ढा है, जो उल्कापिंड के गिरने से बना था। यहां का नीला पानी और चारों ओर फैली हरियाली इसे देखने लायक बनाते हैं। पर्यटक यहां फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं और प्रकृति के करीब आ सकते हैं। यह स्थान विज्ञान प्रेमियों के लिए भी खास है, क्योंकि यह पृथ्वी के बारे में जानने का अच्छा मौका देता है।

#2 कुर्सारे किला कुर्सारे किला सरेमा द्वीप का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। इस किले का निर्माण 14वीं सदी में हुआ था और यह आज भी अपनी भव्यता बनाए हुए है। यहां आकर आप इस किले की वास्तुकला को देख सकते हैं और इसके संग्रहालय में पुराने समय की चीजें देख सकते हैं। यह स्थान इतिहास प्रेमियों के लिए आदर्श है, क्योंकि यहां एस्टोनिया के इतिहास से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिलती हैं।

#3 पुहमा गांव पुहमा गांव एस्टोनिया के पारंपरिक जीवनशैली को समझने के लिए बेहतरीन जगह है। यहां आप स्थानीय लोगों से मिल सकते हैं, उनकी दिनचर्या देख सकते हैं और उनके रीति-रिवाजों को समझ सकते हैं। इस गांव में घूमते हुए आपको एस्टोनिया की सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव होगा। यहां के लोग बहुत ही मिलनसार हैं और वे अपने गांव की कहानियां खुशी-खुशी बताने को तैयार रहते हैं। उनसे मिलकर आपको घर जैसा महसूस होगा।

#4 अंगला जलप्रपात अंगला जलप्रपात सरेमा द्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है, क्योंकि यहां आकर आप शांत माहौल में बैठकर पानी की आवाज सुन सकते हैं। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 6 मीटर है और इसका दृश्य बेहद खूबसूरत है। यहां तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत ही सुंदर है, जो चारों ओर हरियाली से भरा हुआ है। यह स्थान फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी आदर्श है।