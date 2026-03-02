गर्मियों के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, यात्रा बन जाएगी मजेदार

गर्मियों में कई लोग छुट्टियों का इंतजार करते हैं और इस दौरान घूमने के लिए ऐसी जगहों का रुख करते हैं, जहां का मौसम सुहावना हो। हालांकि, अगर आप ऐसी जगहों की तलाश में हैं तो भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां आप गर्मियों में घूमने का मजा ले सकते हैं। आइए आज हम आपको भारत की पांच ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां गर्मियों के दौरान जाना काफी अच्छा है।

#1 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है। यह पश्चिम बंगाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह स्थान अपने चाय बागानों, ऊंचे पहाड़ों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन की सवारी करना न भूलें, जो आपको चाय बागानों के बीच से गुजरते हुए पहाड़ों तक ले जाती है। यहां आप हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, बतासिया लूप और शांति स्तूप भी देख सकते हैं।

#2 शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित शिमला भी एक लोकप्रिय पहाड़ी स्थल है। यह स्थान अपने सुंदर परिदृश्य, ठंडी जलवायु और अंग्रेजी शैली की इमारतों के लिए जाना जाता है। यहां आप मॉल रोड पर खरीदारी कर सकते हैं, रिज मैदान पर टहल सकते हैं और जाखू मंदिर जा सकते हैं, जो पहाड़ की चोटी पर स्थित है। इसके अलावा आप यहां कुफरी, चायल और नारकंडा जैसी जगहों की भी सैर कर सकते हैं।

#3 ऊटी तमिलनाडु में स्थित ऊटी एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी जलवायु और चाय बागानों के लिए जाना जाता है। ऊटी में आपको कई झीलें, बाग और पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। यहां आप ऊटी झील पर नौका विहार कर सकते हैं, कोटागिरी में घूम सकते हैं और डोड्डाबेट्टा चोटी पर चढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां कामरार झील और पायकारा झील भी देख सकते हैं।

#4 मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली भी एक लोकप्रिय पहाड़ी स्थल है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी जलवायु और रोमांचक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। मनाली में आप सोलांग घाटी जाकर हवाई खेल कर सकते हैं, रोहतांग दर्रा जाकर बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं और हिडिम्बा देवी मंदिर जाकर धार्मिक माहौल महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां वशिष्ठ गांव, ब्यास नदी और सोलंग घाटी भी देख सकते हैं।