ऑफ रोडिंग के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, एक बार जरूर जाएं

लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा क्षेत्र होने के कारण यह अपनी ऊंचाई और कठिन भौगोलिक स्थितियों के लिए जाना जाता है।

यहां पहुंचने वाले रास्ते भी काफी मुश्किल होते हैं, लेकिन लद्दाख की यात्रा आपके जीवन के सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक हो सकती है।

लद्दाख में आप पैंगोंग झील, नुब्रा घाटी, खारदुंग ला पास जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। यहां की यात्रा आपको रोमांच और प्रकृति के करीब ले जाती है।