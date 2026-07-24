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ऑफ रोडिंग के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, एक बार जरूर जाएं

ऑफ रोडिंग के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, एक बार जरूर जाएं

लेखन अंजली
Jul 24, 2026
03:08 pm
क्या है खबर?

भारत में ऑफ रोडिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। यह रोमांचक गतिविधि न केवल उत्साह बढ़ाती है, बल्कि आपको प्रकृति के करीब भी लाती है। पहाड़ों से लेकर रेगिस्तानों तक, भारत में ऑफ रोडिंग के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं। इस लेख में हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां आप ऑफ रोडिंग का आनंद ले सकते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।

#1

लद्दाख

लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा क्षेत्र होने के कारण यह अपनी ऊंचाई और कठिन भौगोलिक स्थितियों के लिए जाना जाता है।

यहां पहुंचने वाले रास्ते भी काफी मुश्किल होते हैं, लेकिन लद्दाख की यात्रा आपके जीवन के सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक हो सकती है।

लद्दाख में आप पैंगोंग झील, नुब्रा घाटी, खारदुंग ला पास जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। यहां की यात्रा आपको रोमांच और प्रकृति के करीब ले जाती है।

#2

स्पीति घाटी (हिमाचल प्रदेश)

हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पीति घाटी एक बेहतरीन ऑफ रोडिंग स्थान है। यह क्षेत्र अपनी ऊंची पहाड़ियों, बर्फ से ढके पहाड़ों और खूबसूरत झीलों के लिए जाना जाता है।

यहां की सड़कों पर गाड़ी चलाना एक अनोखा अनुभव है क्योंकि आपको हर मोड़ पर नई-नई प्राकृतिक सुंदरताएं देखने को मिलती हैं।

स्पीति घाटी में आप किन्नौर, ताबो मठ, कुंजुम पास और चंद्रताल झील जैसी जगहों का भी आनंद ले सकते हैं।

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#3

संडकफू (पश्चिम बंगाल)

पश्चिम बंगाल में स्थित संडकफू भारत की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है। यह स्थान न केवल ऑफ रोडिंग प्रेमियों को आकर्षित करता है, बल्कि यहां से कंचनजंगा और मकालू जैसे शानदार पहाड़ भी देखे जा सकते हैं।

संडकफू तक पहुंचने के लिए आपको घुमावदार रास्तों से गुजरना पड़ता है, जो इस यात्रा को रोमांचक बनाते हैं।

यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं।

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#4

ग्रेट रन ऑफ कच्छ (गुजरात)

गुजरात का ग्रेट रन ऑफ कच्छ एक विशाल नमक का मैदान है, जहां ऑफ रोडिंग करना एक अनोखा अनुभव है।

यहां की सफेद धरती पर गाड़ी चलाना बहुत ही रोमांचक है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ में आप स्थानीय संस्कृति का भी आनंद ले सकते हैं और अलग-अलग प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।

यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं।

#5

कूर्ग (कर्नाटक)

कर्नाटक में स्थित कूर्ग अपनी हरी-भरी पहाड़ियों और कॉफी बागानों के लिए मशहूर है।

कूर्ग में ऑफ रोडिंग करना एक अनोखा अनुभव है क्योंकि यहां की सड़कों पर गाड़ी चलाना रोमांचक है।

कूर्ग तक पहुंचने के लिए आपको घुमावदार रास्तों से गुजरना पड़ता है, जो इस यात्रा को रोमांचक बनाते हैं।

यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देते हैं।

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