भारतीय व्यंजनों का अहम हिस्सा हैं ये 5 अचार, खाने का बढ़ा देते हैं स्वाद

अचार भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। अचार बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है और इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ लोकप्रिय और स्वादिष्ट भारतीय अचार की विधि बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 आम का अचार आम का अचार गर्मियों में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए कच्चे आम को टुकड़ों में काटकर धूप में सुखाया जाता है, फिर इसमें सरसों का तेल, सरसों का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाया जाता है। इस मिश्रण को कुछ दिनों तक धूप में रखने के बाद यह तैयार हो जाता है। यह अचार खाने के साथ-साथ चावल या रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है।

#2 नींबू का अचार नींबू का अचार भी बहुत ही लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए नींबू को टुकड़ों में काटकर नमक मिलाया जाता है, फिर इस मिश्रण को सरसों के तेल और मसालों के साथ पकाया जाता है। इस अचार को बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। यह अचार खाने के साथ-साथ भी बहुत अच्छा लगता है। इसे आप लंबे समय तक रख सकते हैं।

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#3 लाल मिर्च का अचार लाल मिर्च का अचार दक्षिण भारत में बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए हरी या लाल मिर्च को तले हुए सरसों के तेल में मसालों के साथ पकाया जाता है। इस मिश्रण को कुछ दिनों तक धूप में रखने के बाद यह तैयार हो जाता है। इस अचार का तीखा स्वाद खाने के साथ-साथ चावल या रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है।

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#4 गिलकी का अचार गिलकी का अचार उत्तर भारत में बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए गिलकी को टुकड़ों में काटकर धूप में सुखाया जाता है, फिर इसमें सरसों का तेल, सरसों का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाया जाता है। इस मिश्रण को कुछ दिनों तक धूप में रखने के बाद यह तैयार हो जाता है। यह अचार खाने के साथ-साथ चावल या रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है।