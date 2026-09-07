उच्च रक्त शर्करा के संकेत दे सकती हैं ये 5 शारीरिक समस्याएं, न करें नजरअंदाज
क्या है खबर?
रक्त में शक्कर का स्तर बढ़ने से उच्च रक्त शर्करा की समस्या हो जाती है। यह समस्या मधुमेह जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। आमतौर पर लोग उच्च रक्त शर्करा को हल्के में लेते हैं, लेकिन इससे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचने लगता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी शारीरिक समस्याओं के बारे में बताते हैं, जो उच्च रक्त शर्करा के संकेत दे सकती हैं।
#1
ज्यादा प्यास लगना
अगर आपको रोजाना सामान्य से ज्यादा प्यास लगती है तो इसे नजरअंदाज करने की गलती न करें।
दरअसल, जब रक्त में शक्कर का स्तर बढ़ता है तो किडनियां अतिरिक्त शक्कर को बाहर निकालने के लिए अधिक मेहनत करती हैं। इसके कारण शरीर को अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, जिससे आपको बार-बार प्यास लगती है।
अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
#2
आंखों की धुंधली नजर आना
उच्च रक्त शर्करा का स्तर आंखों के लेंस में द्रव के असंतुलन का कारण बन सकता है, जिससे धुंधली दृष्टि जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
हालांकि, ये समस्याएं अस्थायी हो सकती हैं। जब रक्त शर्करा सामान्य स्तर पर आ जाती है तो धुंधली दृष्टि की समस्या भी ठीक हो जाती है।
इसके अलावा उच्च रक्त शर्करा आंखों की रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे स्थायी दृष्टि हानि हो सकती है।
#3
बार-बार पेशाब आना
अगर आपको लगातार पेशाब आता है तो यह भी उच्च रक्त शर्करा का एक संकेत हो सकता है।
जब रक्त शर्करा का स्तर काफी अधिक हो जाता है तो किडनियां अतिरिक्त शक्कर को बाहर निकालने के लिए अधिक मेहनत करते हैं। इसके लिए उन्हें अधिक पेशाब करना पड़ता है।
हालांकि, पेशाब में शक्कर का होना एक गंभीर स्थिति हो सकती है, जिसे पेशाब में शक्कर का होना कहा जाता है।
#4
थकान महसूस होना
अधिक मात्रा में शक्कर के रक्त में मौजूद रहने से शक्कर का उपयोग नहीं हो पाता, जिससे थकान की भावना उत्पन्न होती है।
इसके अलावा उच्च रक्त शर्करा शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होने वाले शक्कर के प्रवेश को रोकती है। इससे शरीर में कमजोरी और थकान की भावना उत्पन्न हो सकती है।
अगर आपको लगातार कमजोरी और थकान महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
#5
घावों का धीरे-धीरे ठीक होना
अगर आपको चोट लगने के बाद घाव ठीक होने में काफी समय लग रहा है तो यह भी उच्च रक्त शर्करा का एक संकेत हो सकता है।
उच्च रक्त शर्करा रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिससे ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह प्रभावित होता है और घाव ठीक होने में अधिक समय लगता है।
अगर आपको अपने शरीर में कोई भी असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।