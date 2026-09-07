उच्च रक्त शर्करा के संकेत दे सकती हैं ये 5 शारीरिक समस्याएं, न करें नजरअंदाज

उच्च रक्त शर्करा का स्तर आंखों के लेंस में द्रव के असंतुलन का कारण बन सकता है, जिससे धुंधली दृष्टि जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

हालांकि, ये समस्याएं अस्थायी हो सकती हैं। जब रक्त शर्करा सामान्य स्तर पर आ जाती है तो धुंधली दृष्टि की समस्या भी ठीक हो जाती है।

इसके अलावा उच्च रक्त शर्करा आंखों की रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे स्थायी दृष्टि हानि हो सकती है।