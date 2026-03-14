पर्थ के पास हैं ये 5 शांतिपूर्ण तटीय गंतव्य, यहां पर कर सकेंगे रोमांचक यात्रा

ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ एक खूबसूरत शहर है, जो अपने शांतिपूर्ण माहौल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पर्थ के पास कई छोटे-छोटे तटीय गंतव्य हैं, जहां आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। इन जगहों पर आप समुद्र किनारे टहल सकते हैं, ताजगी भरी हवा ले सकते हैं और प्रकृति की गोद में आराम कर सकते हैं। आइए इन 5 शांतिपूर्ण तटीय गंतव्यों के बारे में जानते हैं।

#1 रोट्टनेस्ट द्वीप रोट्टनेस्ट द्वीप पर्थ से लगभग 19 किलोमीटर दूर स्थित एक सुंदर द्वीप है। यहां का सफेद रेत वाला समुद्र तट और नीला पानी आपको सुकून का अनुभव कराएगा। इस द्वीप पर आप छोटे-छोटे प्यारे जानवरों को देख सकते हैं, जो बहुत ही आकर्षक लगते हैं। इसके अलावा यहां आप पानी में तैरने, साइकिल चलाने और पैदल यात्रा जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। रोट्टनेस्ट द्वीप पर आकर आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं।

#2 स्वान घाटी पर्थ से लगभग 30 मिनट की दूरी पर स्थित स्वान घाटी एक सुंदर वाइन क्षेत्र है, जहां आप विभिन्न प्रकार की वाइन का स्वाद चख सकते हैं। यहां कई वाइन बनाने की जगहें, चॉकलेट की फैक्ट्री और कला दीर्घाएं हैं, जो आपके अनुभव को खास बना देंगी। यहां आप स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी कर सकते हैं और स्वान नदी पर नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। स्वान घाटी में आप विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे।

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#3 हिलारों प्राइमरी जंगल हिलारों प्राइमरी जंगल पर्थ से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित एक घना जंगल है, जहां आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। यहां के घने पेड़-पौधे, चहचहाते पक्षी और ठंडी हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। इस जंगल में कई रास्ते हैं, जिन पर चलकर आप इसकी सुंदरता को निहार सकते हैं। इसके अलावा यहां आप पिकनिक मना सकते हैं और परिवार संग समय बिता सकते हैं।

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#4 मांडुराह मांडुराह पर्थ से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित एक तटीय शहर है, जो अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों और साफ पानी के लिए मशहूर है। यहां आप समुद्र किनारे टहल सकते हैं, मछली पकड़ने जा सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। इस शहर में कई खाने की जगहें भी हैं, जहां आप ताजे समुद्री भोजन का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां आप पानी में खेलकूद गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।