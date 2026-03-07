बसंत के लिए परफेक्ट हैं पेस्टल रंग के ये 5 कपड़े, पहनकर लगेंगी सबसे सुंदर

बदलते मौसम के साथ कपड़ों के रंगों में भी बदलाव जरूरी हो जाता है। खासतौर से जब बात बसंत की आ रही हो तो पेस्टल रंग के कपड़े आपके लिए एकदम सही रहेंगे। पेस्टल रंग न सिर्फ आंखों को सुकून देते हैं, बल्कि आपको नाजुक और आकर्षक लुक भी प्रदान करते हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 रंग के पेस्टल कपड़ों के विकल्प बताने वाले हैं, जिन्हें बसंत के दौरान पहनकर आप सबसे सुंदर दिखेंगी।

#1 हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती हमेशा से ही महिलाओं के बीच पसंदीदा रही है। यह रंग न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इसमें एक खास तरह की सुंदरता भी होती है। आप इसे जींस या लेगिंग के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। इसके अलावा हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा भी इस लुक को पूरा कर सकता है। आपको लेगिंग या जींस का रंग भी कुर्ती से मेल खाता ही चुनना चाहिए।

#2 नीले रंग का सलवार-कुर्ता नीला रंग हमेशा से ही महिलाओं पर अच्छा लगता आया है। खासकर जब बात पारंपरिक कपड़ों की हो, तो नीला रंग अपने आप में एक अलग ही आकर्षण प्रदान करता है। आप नीले रंग का सलवार-कुर्ता सेट चुन सकती हैं, जिसमें हल्की कढ़ाई हो। यह न केवल अच्छा दिखेगा, बल्कि आपको एक शाही अंदाज भी दे सकता है। इसके साथ सफेद या हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा भी अच्छा लगेगा।

#3 पीले रंग का लहंगा चोली अगर आप किसी खास मौके पर नाजुक दिखना चाहती हैं तो पीले रंग का लहंगा चोली एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। पीला रंग बसंत के मौसम की झलक देता है और एक खास लुक प्रदान करता है। इसमें हल्की कढ़ाई या चमकदार पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे यह और भी आकर्षक लगेगा। इसके साथ हल्का मेकअप और छोटे गहने पहनें, ताकि आपका पूरा लुक संतुलित और मनोहर लगे।

#4 हरे रंग की साड़ी हरे रंग की साड़ी हमेशा से ही ताजगी का अहसास दिलाती है। खासकर जब बात पारंपरिक साड़ियों की हो तो हरा रंग अपने आप में एक अलग ही आकर्षण लिए रहता है। आप किसी भी त्योहार या विशेष अवसर पर हरी साड़ी पहन सकती हैं, जिसमें हल्का कढ़ाई या कारीगरी हो। इसके साथ सफेद या हल्के पीले रंग का ब्लाउज भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा हल्के मेकअप और छोटे गहने पहनें, ताकि आपका पूरा लुक संतुलित लगे।