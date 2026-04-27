घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 ORS पेय, जानिए रेसिपी

ओरालाइट (ORS) एक ऐसा पेय है, जो शरीर में पानी और जरूरी खनिजों की कमी को पूरा करने में मदद करता है। दस्त, उल्टी या अन्य कारणों से होने वाले निर्जलीकरण के लिए ओरस का सेवन बहुत फायदेमंद है। यह पेय न केवल बच्चों के लिए, बल्कि बड़ों के लिए भी लाभकारी है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे ORS पेय की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार करके उनका सेवन कर सकते हैं।

#1 नारियल पानी और चीनी का ओरस सामग्री: 1 लीटर नारियल पानी, 6 बड़ी चम्मच चीनी, 1 छोटी चम्मच नमक और 2-3 छोटी चम्मच नींबू का रस। रेसिपी: सबसे पहले एक पैन में चीनी और नमक को पानी में मिलाकर उबालें और इसे ठंडा कर लें। अब इसमें नारियल पानी और नींबू का रस मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें और जब मन करे तब इसका सेवन करें। नारियल पानी आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है।

#2 केला और नारियल पानी का ओरस सामग्री: 1 केला, 1 कप नारियल पानी, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1 चम्मच शहद। रेसिपी: सबसे पहले केले को छीलकर ब्लेंडर में डालें, फिर इसमें नारियल पानी, नमक और शहद डालकर अच्छे से ब्लेंड करें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद केला और नारियल पानी आपके शरीर को पानी की कमी से बचाने में मदद करेगा।

Advertisement

#3 संतरे और गन्ने के रस का ओरस सामग्री: 1 कप संतरे का रस, 1 कप गन्ने का रस, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1 चम्मच शहद। रेसिपी: सबसे पहले संतरे के रस को गन्ने के रस के साथ मिलाएं, फिर इसमें नमक और शहद डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को एक गिलास में डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय न केवल ताजगी देता है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन और आयरन आपके शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करेंगे।

Advertisement

#4 पपीता और नींबू का ओरस सामग्री: 1 कप पपीते का रस, 1 कप पानी, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1 चम्मच शहद। रेसिपी: सबसे पहले पपीते के रस को पानी के साथ मिलाएं, फिर इसमें नमक और शहद डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को एक गिलास में डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय न केवल पोषक तत्वों से भरपूर है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन और पोटेशियम आपके शरीर को पानी की कमी से बचाने में मदद करेंगे।