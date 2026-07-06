मानसून में उलझे बालों से राहत दिलाने वाले तेल

मानसून के दौरान उलझे बालों की समस्या से राहत दिला सकते हैं ये 5 तेल

लेखन अंजली 01:29 pm Jul 06, 202601:29 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान बालों में नमी के कारण उलझन आ जाती है। यह समस्या खासकर उन लोगों के लिए होती है, जिनके बाल रूखे होते हैं। हालांकि, बाजार में कई तेल मौजूद हैं, जो नमी के कारण होने वाले उलझन को दूर करने का दावा करते हैं, लेकिन उनमें से सभी असरदार नहीं होते। आइए आज हम आपको 5 ऐसे तेल के बारे में बताते हैं, जो मानसून के दौरान उलझे बालों की समस्या दूर कर सकते हैं।