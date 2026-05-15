पूर्वोत्तर भारत में हैं ये 5 ऑफबीट पर्यटन स्थल, योजना बनाकर घूम आएं

भारत का पूर्वोत्तर भाग अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां के हरे-भरे जंगल, पहाड़, नदियां और झीलें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर किसी शांतिपूर्ण जगह की तलाश में हैं, तो पूर्वोत्तर भारत के ये खास पर्यटन स्थल आपके लिए आदर्श साबित हो सकते हैं। आइए यहां के अनदेखे पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं।

#1 अरुणाचल प्रदेश का मेचुका गांव अरुणाचल प्रदेश का मेचुका गांव एक खूबसूरत जगह है, जो तिब्बत की सीमा के पास स्थित है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों, हरे-भरे जंगलों और साफ नीले आसमान का आनंद ले सकते हैं। मेचुका में आप पैदल यात्रा, नदी में तैराकी और स्थानीय बाजारों का घूम सकते हैं। यहां की स्थानीय संस्कृति भी देखने लायक है।

#2 मणिपुर का कांगला किला मणिपुर का कांगला किला इम्फाल शहर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह किला मणिपुर के पुराने साम्राज्य का हिस्सा था और यहां पर कई युद्ध हुए थे। आज यह स्थल इतिहास प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन चुका है। यहां आकर आप मणिपुर की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को करीब से देख सकते हैं। किले के अंदरूनी हिस्सों में घूमकर आप उस समय की जीवनशैली को समझ सकते हैं।

Advertisement

#3 नागालैंड का किसामा गांव नागालैंड का किसामा गांव अपने विरासत गांव के लिए मशहूर है, जहां आप नागालैंड की पारंपरिक जीवनशैली को देख सकते हैं। यहां हर साल हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, जिसमें नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की संस्कृति प्रदर्शित होती है। इस गांव में घूमते हुए आप स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक नृत्य-संगीत और स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।

Advertisement

#4 त्रिपुरा का नेहरू उद्यान त्रिपुरा का नेहरू उद्यान अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो त्रिपुरा का नेहरू उद्यान आपके लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। यहां आपको विभिन्न प्रकार के फूल-पौधे देखने को मिलेंगे जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। इसके अलावा यहां झीलों का भी आनंद लिया जा सकता है। यहां की हरियाली और शांत माहौल आपका मन मोह लेगा। परिवार संग पिकनिक मनाने के लिए यह जगह आदर्श है।