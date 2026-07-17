पुरी की ऑफबीट जगहें

पुरी से कुछ दूरी पर स्थित हैं ये 5 ऑफबीट जगहें, छुट्टियों में करें इनका रुख

लेखन अंजली 06:27 pm Jul 17, 202606:27 pm

क्या है खबर?

ओडिशा में स्थित पुरी अपने समुद्र तटों और धार्मिक स्थलों के लिए जानी जाती है। यहां का जगन्नाथ मंदिर हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। इसके अलावा पुरी के आसपास कई अनदेखी जगहें भी हैं, जो शांति और सुकून का अनुभव कराती हैं। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर किसी शांत जगह की तलाश में हैं तो ये स्थान आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं।