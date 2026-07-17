पुरी से कुछ दूरी पर स्थित हैं ये 5 ऑफबीट जगहें, छुट्टियों में करें इनका रुख
क्या है खबर?
ओडिशा में स्थित पुरी अपने समुद्र तटों और धार्मिक स्थलों के लिए जानी जाती है। यहां का जगन्नाथ मंदिर हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। इसके अलावा पुरी के आसपास कई अनदेखी जगहें भी हैं, जो शांति और सुकून का अनुभव कराती हैं। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर किसी शांत जगह की तलाश में हैं तो ये स्थान आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं।
#1
चिल्का झील
चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं और डॉल्फिन्स को देख सकते हैं।
इसके अलावा यहां कई छोटे-छोटे द्वीप भी हैं, जिन्हें आप घूम सकते हैं। चिल्का झील का शांत पानी और हरे-भरे वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव देगा।
यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और जीव-जंतु देखने लायक हैं, जो इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं।
#2
कोणार्क सूर्य मंदिर
कोणार्क सूर्य मंदिर एक ऐतिहासिक स्थल है। यह विश्व धरोहर स्थल भी है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में हुआ था और इसे सूर्य देवता को समर्पित किया गया था।
इसकी वास्तुकला बेहद सुंदर है और इसमें कई नक्काशीदार पत्थर लगे हुए हैं, जो इसे खास बनाते हैं। यहां आकर आप प्राचीन भारतीय वास्तुकला और कला का आनंद ले सकते हैं।
#3
बालुका तालाब
बालुका तालाब एक शांत जलाशय है। यहां आप पिकनिक मना सकते हैं या बस बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इस तालाब के चारों ओर हरियाली फैली हुई है, जो इसे एक आदर्श पिकनिक स्थल बनाती है।
यहां का शांत वातावरण और ताजगी भरी हवा आपको सुकून का अनुभव कराएगी।
अगर आप शांति और प्रकृति की गोद में समय बिताना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है।
#4
धौलि गिरि
धौलि गिरि एक ऐतिहासिक स्थल है। यहां अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख और शांति स्तूप देखने लायक हैं।
यह जगह इतिहास पसंद करने वालों के लिए खास महत्व रखती है और यहां आकर आप प्राचीन भारतीय इतिहास को करीब से जान सकते हैं।
धौलि गिरि की पहाड़ियों से आसपास का दृश्य बेहद सुंदर है। यहां का शांत वातावरण और ऐतिहासिक महत्व इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं।
#5
कंधमाल जनजातीय संग्रहालय
कंधमाल जनजातीय संग्रहालय ओडिशा राज्य की जनजातीय संस्कृति को दर्शाता है। यहां आपको विभिन्न जनजातियों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, वस्त्र, गहने आदि देखने को मिलेंगे।
यह संग्रहालय ओडिशा राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इन अनदेखे स्थलों पर जाकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं और ओडिशा की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।