हर महिला की डाइट में शामिल होने चाहिए ये 5 पोषक तत्व, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
महिलाओं को कई शारीरिक और मानसिक बदलावों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मासिक धर्म, गर्भावस्था, मेनोपॉज और हार्मोनल असंतुलन आदि। इन बदलावों के दौरान सही पोषण बहुत जरूरी है। सही पोषण से महिलाएं स्वस्थ और खुश रह सकती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे जरूरी पोषक तत्वों के बारे में बताते हैं, जिनकी महिलाओं को अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए ताकि वे स्वस्थ और खुश रह सकें।
#1
आयरन
आयरन महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यह खून में हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है, जो ऑक्सीजन को शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है।
गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को ज्यादा आयरन की जरूरत होती है।
आयरन की कमी से खून की कमी हो सकती है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है। आयरन के अच्छे स्रोतों में पालक, लाल मांस, चना, काजू और सूखे खुबानी शामिल हैं।
#2
कैल्शियम
कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है।
इसके अलावा यह मांसपेशियों के सही काम करने और तंत्रिका प्रणाली को ठीक से चलाने में भी मदद करता है। महिलाओं को गर्भावस्था और मेनोपॉज के दौरान कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है।
कैल्शियम के अच्छे स्रोतों में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और बादाम शामिल हैं। इन खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करके महिलाएं आसानी से कैल्शियम प्राप्त कर सकती हैं।
#3
फोलेट
फोलेट एक प्रकार का विटामिन-B होता है, जो गर्भावस्था के दौरान मां और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी है। यह भ्रूण के विकास में मदद करता है और जन्म के समय होने वाले दोषों को कम करता है।
इसके अलावा फोलेट मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। फोलेट के अच्छे स्रोतों में हरी सब्जियां, फल, दालें और संतरे का रस शामिल हैं।
#4
ओमेगा-3 फैटी एसिड
ओमेगा-3 फैटी एसिड दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ-साथ उदासी और चिंता को कम करता है।
इसके अलावा ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल की बीमारी के खतरे को कम करने में भी मदद करता है। ओमेगा-3 के अच्छे स्रोतों में अखरोट, अलसी के बीज, चिया बीज और सोयाबीन शामिल हैं।
इन खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करके महिलाएं आसानी से ओमेगा-3 प्राप्त कर सकती हैं।
#5
विटामिन-D
विटामिन-D शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं।
इसके अलावा यह शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बेहतर बनाता है और शरीर में सूजन को कम करता है।
सूरज की रोशनी विटामिन-D का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध, संतरे का रस, मशरूम आदि में भी यह पाया जाता है।
इन पोषक तत्वों को अपनी डाइट में शामिल करके महिलाएं स्वस्थ रह सकती हैं।