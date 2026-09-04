बढ़ते बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हैं ये 5 पोषक तत्व, जरूर दें ध्यान
क्या है खबर?
बढ़ते बच्चों को सही पोषण देना बहुत जरूरी है। सही पोषण से उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। बच्चों को खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों से उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती मिलती है। इसके अलावा पोषक तत्वों से बच्चों को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पोषक तत्वों के बारे में बताते हैं, जिनका बच्चों की खाने में होना जरूरी है।
#1
प्रोटीन
प्रोटीन बच्चों के विकास के लिए जरूरी है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ शरीर के ऊतकों की मरम्मत भी करती है।
प्रोटीन बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करती है। बच्चों को प्रोटीन देने के लिए आप उन्हें दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, मूंगफली, दाल, चना, राजमा, चावल, गेहूं आदि दे सकते हैं। आप चाहें तो प्रोटीन पाउडर को भी उनकी खाने में शामिल कर सकते हैं।
#2
कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट बच्चों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह उन्हें दिनभर सक्रिय रखने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाने से बच्चों का पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है।
बच्चों को कार्बोहाइड्रेट देने के लिए आप उन्हें आलू, शकरकंद, मक्का, चावल, गेहूं, रोटी, पास्ता, दलिया, ओट्स, ब्रेड, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, दाल, चना, राजमा, चावल, गेहूं आदि दे सकते हैं।
#3
फाइबर
फाइबर पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह बच्चों को कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं से बचाए रखता है।
फाइबर बच्चों के पेट के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। फाइबर से भरपूर खाने में फल, सब्जियां, दलिया, ओट्स, ब्रेड, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, दाल, चना, राजमा, चावल आदि शामिल हैं। आप चाहें तो बच्चों को फाइबर के लिए साबुत अनाज का आटा भी दे सकते हैं।
#4
कैल्शियम
कैल्शियम बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ उन्हें स्वस्थ रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। यह उनकी हड्डियों और दांतों के विकास के लिए बहुत जरूरी है।
बच्चों को कैल्शियम देने के लिए आप उन्हें दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, अखरोट, मूंगफली, चना, राजमा, चावल, गेहूं आदि दे सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों को कैल्शियम के लिए विशेष अनाज और जूस भी दे सकते हैं।
#5
आयरन
आयरन बच्चों में खून की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, जिससे उनके शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है।
आयरन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत करता है। आयरन की कमी से बच्चों में खून की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों को आयरन युक्त खाने देना जरूरी है।
आयरन देने के लिए आप उन्हें पालक, सोयाबीन, मूंगफली, दाल, चना, राजमा, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि दे सकते हैं।