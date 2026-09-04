बढ़ते बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हैं ये 5 पोषक तत्व, जरूर दें ध्यान

आयरन बच्चों में खून की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, जिससे उनके शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है।

आयरन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत करता है। आयरन की कमी से बच्चों में खून की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों को आयरन युक्त खाने देना जरूरी है।

आयरन देने के लिए आप उन्हें पालक, सोयाबीन, मूंगफली, दाल, चना, राजमा, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि दे सकते हैं।