चेहरे पर पिगमेंटेशन का कारण बन सकती हैं इन 5 पोषक तत्वों की कमी

चेहरे पर पिगमेंटेशन के कारण दाग-धब्बे हो सकते हैं। इसके कारण त्वचा की रंगत भी असमान हो सकती है। कई महिलाएं इसे त्वचा का सामान्य बदलाव मानती हैं और इसे नजरअंदाज कर देती हैं। हालांकि, यह पोषक तत्वों की कमी का भी संकेत हो सकता है। आइए आज हम आपको उन पोषक तत्वों के बारे में बताते हैं, जिनकी कमी से चेहरे पर पिगमेंटेशन हो सकती है। इन्हें खान-पान के जरिए आसानी से हासिल किया जा सकता है।

#1 आयरन की कमी अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन के दाग या धब्बे हैं तो इसकी वजह आयरन की कमी हो सकती है। दरअसल, आयरन लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, जिससे नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद मिलती है। जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो लाल रक्त कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, जिससे त्वचा पर पिगमेंटेशन हो सकती है। इसलिए, अपने खाने में हरी सब्जियों को शामिल करें।

#2 विटामिन-B12 की कमी अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन के दाग या धब्बे हैं तो इसकी वजह विटामिन-B12 की कमी भी हो सकती है। विटामिन-B12 एक ऐसा पोषक तत्व है, जो शरीर को सेहतमंद रखने में अहम भूमिका निभाता है। यह त्वचा की बनावट में सुधार करने और उसे चमकदार बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह दाग-धब्बों को हल्का करने में भी मदद कर सकता है। इसलिए, अपने खाने में इस विटामिन से भरपूर चीजों को शामिल करें।

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#3 विटामिन-D की कमी अगर आपको लगता है कि विटामिन-D की कमी से सिर्फ हड्डियों पर असर पड़ता है तो आपको बता दें कि यह भी चेहरे पर पिगमेंटेशन का कारण बन सकता है। दरअसल, विटामिन-D एक ऐसा विटामिन है, जो शरीर में रंग बनाने वाले तत्व के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह तत्व त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। इसलिए, चेहरे पर पिगमेंटेशन से बचने के लिए विटामिन-D से भरपूर चीजें खाएं।

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#4 विटामिन-E की कमी विटामिन-E एक खास तत्व है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने और इसे सेहतमंद रखने में मदद करता है। यह विटामिन त्वचा की रंगत को सुधारने और इसे चमकदार बनाने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा यह दाग-धब्बों को हल्का करने में भी मदद करता है। इसलिए, चेहरे पर पिगमेंटेशन से बचने के लिए विटामिन-E से भरपूर चीजें खाएं। साथ ही अपने खाने में हरी सब्जियों को शामिल करें।