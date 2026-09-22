घर की सफाई के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं ये 5 प्राकृतिक सामग्रियां
क्या है खबर?
घर की सफाई के लिए हम कई बार महंगे और रासायनिक युक्त क्लीनर खरीदते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में मौजूद कुछ प्राकृतिक चीजें भी उतनी ही प्रभावी होती हैं? इनसे न केवल आपके घर की सफाई होगी, बल्कि ये सेहत के लिए भी सुरक्षित हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही प्राकृतिक सामग्रियों के बारे में बताएंगे, जिनका इस्तेमाल आप घर की सफाई के लिए कर सकते हैं।
#1
सिरका
सिरका एक बहुत ही असरदार प्राकृतिक क्लीनर है। इसे पानी में मिलाकर फर्श की सफाई की जा सकती है।
इसके अलावा बाथरूम की टाइल्स पर लगे दागों को हटाने के लिए भी सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है।
सिरका कीटाणुओं को खत्म करता है और घर की हवा को ताजगी देता है। इसे आप रसोई के काउंटर, सिंक और अन्य सतहों की सफाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
#2
नींबू का रस
नींबू का रस एक प्राकृतिक सफाई करने वाला और कीटाणुनाशक दोनों है। इसे आप फर्श, बाथरूम और रसोई की सतहों की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
नींबू के रस में मौजूद खट्टापन कीटाणुओं को खत्म करता है और घर की हवा को ताजगी देता है।
इसके अलावा नींबू का रस सफेद कपड़ों से दाग हटाने में भी मदद करता है। इसे आप पानी में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
#3
बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा एक ऐसा पदार्थ है, जो घर की कई जगहों पर काम आता है। इसे आप फ्रिज, सिंक, बाथटब आदि की गंदगी हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा बेकिंग सोडा बदबू को भी दूर करता है और कीटाणुओं को खत्म करता है।
बेकिंग सोडा का उपयोग आप फर्श की सफाई के लिए भी कर सकते हैं। इसे पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और फिर उसे सफाई के लिए इस्तेमाल करें।
#4
नमक
नमक एक ऐसा पदार्थ है, जो कीटाणुओं को खत्म करता है और घर की हवा को ताजगी देता है। इसे आप रसोई की चीजों जैसे चाकू, कांटे आदि को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा नमक कपड़ों से दाग हटाने में भी मदद करता है। नमक का उपयोग आप बाथरूम की टाइल्स साफ करने के लिए भी कर सकते हैं। इसे पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें।
#5
जैतून का तेल
जैतून का तेल फर्नीचर चमकाने के लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें मौजूद तत्व लकड़ी की चमक बढ़ाते हैं और उसे नमी प्रदान करते हैं। इसके अलावा जैतून का तेल त्वचा के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।
इन सभी प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल करके आप अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं और साथ ही सेहत से जुड़े जोखिमों से भी बच सकते हैं।