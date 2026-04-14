टूथपेस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ये 5 प्राकृतिक विकल्प

दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूथपेस्ट में कई ऐसे रसायन भी होते हैं, जो दांतों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक विकल्पों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने दांतों को बिना किसी हानिकारक प्रभाव के साफ रख सकते हैं।

#1 खाने वाला सोडा का करें इस्तेमाल खाने वाला सोडा एक ऐसा सामग्री है, जो दांतों को साफ करने के साथ-साथ उन्हें चमकाने में भी मदद कर सकता है। इसके लिए आप थोड़ी सी खाने वाला सोडा को गीले ब्रश पर डालकर ब्रश कर सकते हैं या इसे पानी में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने वाला सोडा में हल्का खुरदरा गुण होता है, जो दांतों की सतह पर जमी गंदगी को हटाने में मदद करता है।

#2 नारियल तेल से करें कुल्ला नारियल तेल में ऐसे गुण होते हैं, जो मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। इसके लिए सुबह उठते ही एक चम्मच नारियल तेल को मुंह में अच्छे से घुमाएं और फिर थूक दें। इसके बाद गर्म पानी से कुल्ला कर लें। यह तरीका आपके मुंह को ताजगी देता है और बैक्टीरिया को दूर रखता है। इसके नियमित इस्तेमाल से आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं।

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#3 खाने वाला सोडा और नींबू का मिश्रण बनाकर करें उपयोग खाने वाला सोडा और नींबू का मिश्रण भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए एक चम्मच खाने वाला सोडा में थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इसे अपने दांतों पर लगाएं और 2-3 मिनट छोड़ दें। इसके बाद पानी से कुल्ला कर लें। यह मिश्रण आपके दांतों को सफेद करने और उनकी चमक बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि, इस मिश्रण का हर दिन इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि इससे दांत संवेदनशील हो सकते हैं।

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#4 सेब का सिरका आएगा काम सेब का सिरका एक प्राकृतिक सफाई करने वाला होता है, जो दांतों की सफाई करने में मदद करता है। इसके लिए आप इसे पानी में मिलाकर कुल्ला कर सकते हैं या सीधे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसे रोजाना न करें बल्कि हफ्ते में एक बार ही इसका उपयोग करें ताकि आपके दांत सुरक्षित रहें। सेब का सिरका आपके मुंह की बदबू को दूर करता है और बैक्टीरिया को खत्म करता है।