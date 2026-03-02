घर के नुस्खों से जुड़े ये 5 भ्रम हैं गलत, जानिए इनकी सच्चाई

आजकल कई लोग प्राकृतिक उपचार को प्राथमिकता दे रहे हैं और इसके लिए घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। हालांकि, कुछ घर के नुस्खों से जुड़े भ्रम लोगों के मन में असमंजस और गलत धारणा पैदा कर रहे हैं। आइए आज हम आपको घर के नुस्खों से जुड़े ऐसे ही कुछ भ्रमों और उनकी सच्चाई बताते हैं, ताकि आप भ्रमों से परे सच्चाई को समझ सकें और अपने स्वास्थ्य का सही तरीके से ध्यान रख सकें।

#1 भ्रम- नीम की पत्तियां खाने से शरीर में बढ़ती है गर्मी यह एक आम भ्रम है कि नीम की पत्तियां खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, जबकि यह पूरी तरह से गलत बात है। आयुर्वेद के अनुसार, नीम की पत्तियां शरीर को साफ करने में मदद करती हैं और इसमें मौजूद तत्व शरीर की गर्मी को कम करने में सहायक होते हैं। नीम की पत्तियों का सेवन करने से त्वचा और बालों की समस्याओं से भी राहत मिल सकती है।

#2 भ्रम- शहद में नींबू मिलाकर पीने से शरीर होता है ठंडा ऐसा कहा जाता है कि शहद में नींबू मिलाकर पीने से शरीर ठंडा होता है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम मात्र है। असल में शहद और नींबू का मिश्रण पाचन को सुधारने में मदद करता है और ऊर्जा प्रदान कर सकता है। यह मिश्रण शरीर की गर्मी को कम करने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा यह मिश्रण रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी सहायक है, जिससे स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है।

Advertisement

#3 भ्रम- गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीने से शरीर में हो जाती है एसिडिटी यह भी सिर्फ एक भ्रम ही है कि गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीने से शरीर में एसिडिटी हो जाती है। सच्चाई यह है कि गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीने से पाचन बेहतर होता है और पेट साफ रहता है। नींबू में विटामिन-C होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। इसके अलावा नींबू में मौजूद गुण शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं।

Advertisement

#4 भ्रम- कच्ची हल्दी का सेवन शरीर को करता है गर्म कई लोगों का मानना है कि कच्ची हल्दी का सेवन करने से शरीर गर्म होता है। देखा जाए तो यह भी महज एक गलत धारणा ही है। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कच्ची हल्दी का सेवन करने से शरीर की गर्मी कम होती है और यह ठंडक प्रदान करती है। इसके अलावा हल्दी में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को साफ करने में मदद करते हैं और त्वचा की समस्याओं से राहत दिलाते हैं।