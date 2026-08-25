सुबह की ये 5 गलतियां बढ़ा सकती हैं आपका ब्लड शुगर, इनसे बचें
क्या है खबर?
सुबह का समय दिन की शुरुआत का होता है और इस समय की गई गलतियां पूरे दिन पर असर डाल सकती हैं, खासकर अगर आपको मधुमेह है तो सुबह की कुछ गलतियां आपके ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकती हैं। इन गलतियों से बचकर आप अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि सुबह की किन गलतियों से आपको बचना चाहिए।
#1
नाश्ता न करना
बहुत से लोग सुबह जल्दी उठकर नाश्ता नहीं करते हैं और सीधे काम पर चले जाते हैं। इससे शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिलता और ब्लड शुगर का स्तर असंतुलित हो सकता है।
नाश्ता करना बेहद जरूरी है ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके और ब्लड शुगर का स्तर स्थिर रह सके।
नाश्ते में फाइबर युक्त खाने की चीजें शामिल करें जैसे ओट्स, फल या दलिया, जो धीरे-धीरे पचते हैं और ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं।
#2
पानी पीने में लापरवाही बरतना
सुबह उठते ही सबसे पहले पानी न पीने की गलती भी ब्लड शुगर पर असर डाल सकती है। पानी पीना बहुत जरूरी है क्योंकि यह शरीर को तरावट देता है और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है।
इसके अलावा यह पाचन को सुधारता है और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर संतुलित रहता है।
सुबह खाली पेट एक गिलास पानी पीने से शरीर को ताजगी मिलती है और ऊर्जा भी मिलती है।
#3
एक्सरसाइज न करना
सुबह उठते ही थोड़ी बहुत कसरत करना बहुत फायदेमंद होता है, खासकर अगर आप मधुमेह रोगी हैं।
कसरत करने से ब्लड शुगर का स्तर संतुलित रहता है और वजन भी नियंत्रित रहता है। अगर आप रोजाना 30 मिनट की हल्की कसरत करते हैं तो इससे आपका शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और ब्लड शुगर का स्तर स्थिर रहता है।
इसके अलावा यह आपके शरीर को ऊर्जा भी देती है और दिनभर तरोताजा महसूस होता है।
#4
चाय या कॉफी पीना
बहुत से लोग सुबह उठते ही सबसे पहले चाय या कॉफी पी लेते हैं, जो कि सही नहीं है। इनमें कैफीन होता है जो अचानक से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ा सकता है।
बेहतर होगा कि सुबह खाली पेट एक गिलास पानी पी लें उसके बाद थोड़ी देर बाद हल्की चाय या कॉफी लें। इससे आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा और ब्लड शुगर का स्तर संतुलित रहेगा।
इसके अलावा यह आपको ताजगी भी देगा।
#5
मीठा खाना
सुबह-सुबह मीठा खाने की आदत भी बहुत लोग रखते हैं, जैसे बिस्किट या कुकीज आदि। इनमें ज्यादा मात्रा में शक्कर होती है, जो तुरंत ऊर्जा देती है लेकिन बाद में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ा देती है।
इसलिए इनसे बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप सुबह-सुबह फलों का सेवन करें या ओट्स आदि खाएं, जो फाइबर युक्त हों और धीरे-धीरे पचें ताकि ब्लड शुगर का स्तर स्थिर रहे।