सुबह की ये 5 गलतियां बढ़ा सकती हैं आपका ब्लड शुगर, इनसे बचें

बहुत से लोग सुबह जल्दी उठकर नाश्ता नहीं करते हैं और सीधे काम पर चले जाते हैं। इससे शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिलता और ब्लड शुगर का स्तर असंतुलित हो सकता है।

नाश्ता करना बेहद जरूरी है ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके और ब्लड शुगर का स्तर स्थिर रह सके।

नाश्ते में फाइबर युक्त खाने की चीजें शामिल करें जैसे ओट्स, फल या दलिया, जो धीरे-धीरे पचते हैं और ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं।