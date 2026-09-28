सुबह की ये 5 आदतें आपके चेहरे को तरोताजा रखेंगी, जरूर आजमाएं

सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास पानी पीने की आदत डालें। यह आपके शरीर को तरलता देता है और शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है।

इसके अलावा यह पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और ऊर्जा स्तर बढ़ाता है।

अगर आप चाहें तो इसमें नींबू का रस या शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। यह आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाने में भी मदद करता है।