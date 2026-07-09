सुबह की ये 5 आदतें कर सकती हैं वजन घटाने में मदद, जरूर आजमाएं

#2

हल्का व्यायाम करें

सुबह का हल्का व्यायाम जैसे कि योग, स्ट्रेचिंग या तेज चलना आपके शरीर को ऊर्जा देता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। इससे कैलोरी जलाने की क्षमता बढ़ती है और दिनभर सक्रिय रहने की प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, जिससे आप दिन की शुरुआत ताजगी और ऊर्जा से कर सकते हैं। नियमित व्यायाम से शरीर का रक्त संचार भी सुधरता है और आप खुद को तरोताजा महसूस करते हैं।