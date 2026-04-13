सुबह की ये 5 आदतें बन सकती हैं दांतों के पीलेपन का कारण, इन्हें बदलें

दांतों का पीला पड़ना न केवल सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकता है। सुबह की कुछ गलत आदतें दांतों के पीलेपन का कारण बन सकती हैं। इन आदतों के कारण दांतों की चमक कम हो जाती है और वे पीले दिखने लगते हैं। इस लेख में हम आपको उन आदतों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए, ताकि आपके दांत सफेद और चमकदार बने रहें।

#1 ब्रश करने के तुरंत बाद पानी पीना सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करना सही है, लेकिन इसके तुरंत बाद पानी पीने से दांतों पर बुरा असर पड़ सकता है। ब्रश करने के बाद मुंह में एक तरह की सुरक्षा परत बन जाती है। अगर आप तुरंत पानी पीते हैं तो यह परत खत्म हो जाती है और दांतों की सुरक्षा कम हो जाती है। इसलिए, ब्रश करने के बाद कम से कम 30 मिनट तक पानी न पिएं।

#2 चाय या कॉफी का सेवन करना चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन दांतों पर दाग लगा सकता है और उन्हें पीला कर सकता है। अगर आप रोजाना इन पेय का सेवन करते हैं तो आपके दांतों की चमक कम हो सकती है। बेहतर होगा कि आप सुबह-सुबह इनका सेवन न करें या फिर इन्हें पीने के बाद तुरंत कुल्ला कर लें, ताकि दांतों पर इनका बुरा असर न पड़े। इसके बजाय हर्बल चाय या ग्रीन टी का विकल्प चुनें।

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#3 ब्रश करने के तुरंत बाद कुछ खाना ब्रश करने के तुरंत बाद कुछ खाने से भी दांतों पर बुरा असर पड़ता है। ब्रश करने के बाद मुंह में एक सुरक्षा परत बन जाती है। अगर आप तुरंत कुछ खाते या पीते हैं तो यह परत खत्म हो जाती है और दांतों की सुरक्षा कम हो जाती है। इसलिए, ब्रश करने के बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ न खाएं और न ही पिएं। इससे कैविटी होने का खतरा भी कम हो जाता है।

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#4 धूम्रपान करना धूम्रपान न केवल सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि यह आपके दांतों को भी पीला कर सकता है। सिगरेट में मौजूद तत्व दांतों पर दाग लगा सकते हैं और उन्हें कमजोर बना सकते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ना आपके लिए बेहतर होगा। इसके बजाय अच्छी आदतें अपनाएं, जैसे योग करना और ध्यान लगाना। इस आदत से स्वास्थ्य पर कई अन्य नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं।