दोपहर के समय शरीर की ऊर्जा कम होने का कारण बनती हैं ये 5 गलतियां

गर्मियों के मौसम में दोपहर के समय शरीर की ऊर्जा काफी कम हो जाती है। इसका मुख्य कारण है सूरज की रोशनी का सीधा प्रभाव। यह न केवल शरीर के तापमान को बढ़ाता है, बल्कि सुस्त भी महसूस करवाता है। इसके अलावा गर्मियों में उमस की वजह से भी हर वक्त आलस महसूस होता रहता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो आपको दोपहर में नहीं करनी चाहिए।

#1 दोपहर के समय भारी भोजन करना दोपहर के समय भारी भोजन करने से बचें, क्योंकि इससे शरीर की ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है। इसके बजाय हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और जरूरी खनिज हों। इससे आपको ताजगी महसूस होगी और ऊर्जा का स्तर भी बना रहेगा। इसके लिए आप सलाद, दही या फल आदि का सेवन कर सकते हैं। इससे आपका पाचन भी ठीक रहेगा और आप सुस्त भी नहीं होंगे।

#2 ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन कई लोग दोपहर के समय थकान दूर करने के लिए चाय या कॉफी का सेवन करते हैं। हालांकि, ज्यादा चाय या कॉफी पीने से शरीर में ऊर्जा का स्तर गिर सकता है। इनका सेवन करने से आपको थोड़ी देर के लिए ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन इसके बाद अचानक से ऊर्जा में कमी आ सकती है। इसके बजाय जड़ी-बूटी वाली चाय या नींबू पानी पीना बेहतर हो सकता है, जो आपको ताजगी देगा और ऊर्जा बनाए रखेगा।

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#3 पानी कम पीना गर्मियों में ज्यादा पसीना आने के कारण शरीर में जरूरी तत्व और पानी की कमी हो जाती है। इसकी वजह से थकान महसूस होने लगती है। इसलिए, दिनभर पानी की कमी न होने दें। पानी, नारियल पानी और छाछ आदि का सेवन करें, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। साथ ही जरूरी तत्वों की भरपाई भी हो सके। इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पिएं।

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#4 हल्की कसरत करें दोपहर के समय हल्की कसरत करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। योग, स्ट्रेचिंग या हल्की सैर करना फायदेमंद हो सकता है। इससे न केवल आपका मूड अच्छा रहेगा, बल्कि आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। इसके अलावा यह आपके पाचन तंत्र को भी सुधारता है और आपको तरोताजा महसूस कराता है। दिनभर की थकान दूर करने के लिए यह एक अच्छा तरीका है। हल्की कसरत से आप सुस्त महसूस करने से बच सकते हैं।