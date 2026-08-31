पोछा लगाते समय न करें ये 5 आम गलतियां, नहीं तो फर्श रह जाएगा गंदा
क्या है खबर?
फर्श की सफाई के लिए पोछा लगाना एक जरूरी चरण है। हालांकि, कई बार सही तरीके से पोछा न लगाने पर फर्श पर गंदगी रह जाती है। इससे न केवल फर्श गंदा दिखता है, बल्कि इससे सेहत पर भी असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जो पोछा लगाते समय अनजाने में हो जाती हैं और इन्हें सुधारकर आप अपने फर्श को साफ और चमकदार बना सकते हैं।
#1
गंदे पानी का उपयोग करना
कई लोग पोछा लगाने के बाद बचे हुए पानी को फिर से उपयोग कर लेते हैं, जिससे फर्श साफ होने के बजाय और गंदा हो जाता है। हर बार पोछा लगाते समय नए पानी का उपयोग करें और गंदे पानी को तुरंत बदल दें।
इससे आपका फर्श न केवल साफ रहेगा, बल्कि उसमें चमक भी आएगी। गंदे पानी के उपयोग से कीटाणु भी फैल सकते हैं, इसलिए हमेशा साफ पानी का ही उपयोग करें।
#2
सही पोछे का चयन न करना
पोछा लगाने के लिए सही पोछे का चयन करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सस्ते या सामान्य पोछे का उपयोग कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है।
अच्छी गुणवत्ता वाले पोछे आपके फर्श को बेहतर तरीके से साफ करते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं। इसके अलावा पोछे की बनावट पर भी ध्यान दें।
सूती या माइक्रोफाइबर पोछे सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि वे गंदगी को अच्छे से सोखते हैं और फर्श को चमकदार बनाते हैं।
#3
अधिक रसायनों का उपयोग करना
कुछ लोग फर्श को ज्यादा साफ दिखाने के लिए अधिक रसायनों का उपयोग करते हैं, जिससे पोछे पर सफेद धब्बे पड़ सकते हैं या फिसलन बढ़ सकती है।
इसके बजाय हल्के डिटर्जेंट का उपयोग करें, जो फर्श को खराब न करे और न ही उसमें धब्बे छोड़े। प्राकृतिक सफाई उत्पादों का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे नींबू का रस या सिरका, जो फर्श को साफ करने के साथ-साथ उसकी चमक भी बनाए रखता है।
#4
पोछे को ठीक से न निचोड़ना
पोछे को ठीक से निचोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पोछे को अच्छे से नहीं निचोड़ते हैं तो फर्श पर पानी जमा रह जाता है, जिससे फिसलन बढ़ सकती है और फर्श गंदा भी दिख सकता है।
इसके अलावा इससे कीटाणुओं के पनपने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए, हमेशा पोछे को अच्छे से निचोड़ें, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए और आपका फर्श सुरक्षित रहे।
इसके लिए मॅापिंग मशीन का उपयोग करें।
#5
एक ही जगह पर बार-बार पोछा लगाना
बार-बार एक ही जगह पर पोछा लगाने से वहां की सतह कमजोर हो सकती है और गंदगी भी हट नहीं पाती। इसलिए, पोछा लगाते समय हमेशा अलग-अलग दिशाओं में उसे चलाएं, ताकि हर जगह अच्छी तरह साफ हो सके।
इस तरह आप इन सामान्य गलतियों से बचकर अपने घर या ऑफिस के फर्श को साफ-सुथरा रख सकते हैं और उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं। सही तरीके से पोछा लगाने पर आपका फर्श हमेशा नया जैसा दिखेगा।