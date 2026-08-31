पोछा लगाने से जुड़ी आम गलतियां

पोछा लगाते समय न करें ये 5 आम गलतियां, नहीं तो फर्श रह जाएगा गंदा

लेखन सयाली 01:49 pm Aug 31, 202601:49 pm

क्या है खबर?

फर्श की सफाई के लिए पोछा लगाना एक जरूरी चरण है। हालांकि, कई बार सही तरीके से पोछा न लगाने पर फर्श पर गंदगी रह जाती है। इससे न केवल फर्श गंदा दिखता है, बल्कि इससे सेहत पर भी असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जो पोछा लगाते समय अनजाने में हो जाती हैं और इन्हें सुधारकर आप अपने फर्श को साफ और चमकदार बना सकते हैं।