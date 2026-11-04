आंखों को प्रभावित कर सकती हैं ये 5 गलतियां, इनसे बचें
क्या है खबर?
आंखें हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा हैं और इनकी देखभाल करना जरूरी है। हालांकि, रोजमर्रा की कुछ आदतें इनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि खराब रोशनी में काम करना, स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताना और आंखों की जांच न कराना। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो आंखों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं और इनसे कैसे बचना चाहिए।
#1
खराब रोशनी में काम करना
खराब रोशनी में पढ़ना या काम करना आंखों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे आंखों में तनाव बढ़ता है, जिससे सिरदर्द और आंखों में दर्द हो सकता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें स्वस्थ रहें तो हमेशा अच्छी रोशनी में ही काम करें।
इसके अलावा दिन में कम से कम 20 मिनट का ब्रेक लें और अपनी आंखों को आराम दें। इससे आपकी आंखों की थकान कम होगी और आप बेहतर महसूस करेंगे।
#2
स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताना
आजकल ज्यादातर लोग कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर काफी समय बिताते हैं। इससे आंखों पर बहुत दबाव पड़ता है और सूजन, खुजली या जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें स्वस्थ रहें तो अपने स्क्रीन के समय को नियंत्रित करें। हर 20 मिनट बाद अपनी आंखों को बंद करें या दूर किसी चीज पर नजर डालें।
इसके अलावा समय-समय पर ब्रेक लेना भी फायदेमंद होता है।
#3
आंखों की नियमित जांच न कराना
बहुत से लोग आंखों की नियमित जांच कराने में लापरवाही करते हैं, जो कि गलत है।
साल में कम से कम एक बार आंखों की जांच कराना जरूरी होता है ताकि किसी भी समस्या का समय रहते पता चल सके। इससे आप समय रहते सही इलाज करा सकते हैं और आपकी आंखें स्वस्थ रह सकती हैं।
डॉक्टर सलाह देते हैं कि आंखों की जांच कराने से आप अपनी आंखों की स्थिति का सही पता लगा सकते हैं।
#4
आंखों को छूना या रगड़ना
आंखों को बार-बार छूना या रगड़ना एक आम गलती है, जिसे हमें छोड़ देना चाहिए। इससे गंदगी और बैक्टीरिया हमारी आंखों में चले जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन या अन्य समस्याएं हो सकती हैं।
अगर आपकी आंखें खुजली कर रही हैं तो पहले हाथ धोएं, फिर साफ कपड़े से हल्के हाथों से पोंछें।
इसके अलावा कभी भी गंदे हाथों से आंखों को न छुएं और न ही रगड़ें ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रहें।
#5
सही चश्मे का चयन न करना
अगर आपको नजर कमजोर होती है तो सही चश्मे का चयन करना बहुत जरूरी है। गलत नंबर वाले चश्मे पहनने से आंखों में दर्द, सिरदर्द या अन्य समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए हमेशा डॉक्टर द्वारा बताए गए नंबर वाले और अच्छी क्वालिटी वाले चश्मे ही पहनें।
इसके अलावा समय-समय पर अपने चश्मों की जांच कराते रहें ताकि वे सही ढंग से काम करते रहें और आपकी आंखें सुरक्षित रहें।