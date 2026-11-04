आंखों को प्रभावित कर सकती हैं ये 5 गलतियां, इनसे बचें

खराब रोशनी में पढ़ना या काम करना आंखों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे आंखों में तनाव बढ़ता है, जिससे सिरदर्द और आंखों में दर्द हो सकता है।

अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें स्वस्थ रहें तो हमेशा अच्छी रोशनी में ही काम करें।

इसके अलावा दिन में कम से कम 20 मिनट का ब्रेक लें और अपनी आंखों को आराम दें। इससे आपकी आंखों की थकान कम होगी और आप बेहतर महसूस करेंगे।