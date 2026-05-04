एयर कंडीशनर ब्लास्ट होने का कारण हो सकती हैं ये 5 गलतियां, इनसे बचें

गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन हाल ही में AC ब्लास्ट होने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। AC ब्लास्ट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कई लोग घायल हो चुके हैं और कुछ की मौत भी हो चुकी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें लोग अनजाने में करते हैं।

#1 AC की सही फिटिंग न होना AC की सही फिटिंग न होना AC ब्लास्ट का एक बड़ा कारण है। अगर AC को सही से नहीं लगाया गया तो यह ठीक से काम नहीं करेगा और ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए AC को हमेशा किसी अनुभवी व्यक्ति से ही लगवाएं और उसकी फिटिंग को नियमित रूप से जांचते रहें। इससे न केवल आपका AC सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपको ठंडक भी बेहतर मिलेगी।

#2 नियमित देखभाल न कराना AC की नियमित देखभाल न कराना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। समय-समय पर AC की देखभाल कराने से उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है और ब्लास्ट होने का खतरा कम होता है। देखभाल के दौरान तकनीशियन फिल्टर साफ करते हैं, गैस की जांच करते हैं और अन्य जरूरी काम करते हैं, जिससे AC सही तरीके से काम करता रहता है। इससे न केवल आपका AC सुरक्षित रहेगा, बल्कि उसकी उम्र भी बढ़ेगी और आपको बेहतर ठंडक मिलेगी।

Advertisement

#3 वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग न करना वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग न करना भी AC ब्लास्ट का एक कारण हो सकता है। बिजली के उतार-चढ़ाव के कारण AC के कंप्रेसर पर जोर पड़ता है, जिससे वह फट सकता है या ब्लास्ट हो सकता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर इन उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करता है और AC को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा यह आपकी बिजली की खपत को भी संतुलित करता है, जिससे बिजली बिल में कमी आती है और AC की कार्यक्षमता भी बेहतर होती है।

Advertisement

#4 एयर फिल्टर साफ न करना एयर फिल्टर साफ न करने पर भी AC के ब्लास्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। गंदे एयर फिल्टर से हवा का प्रवाह बाधित होता है, जिससे मोटर पर जोर पड़ता है और ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए महीने में कम से कम एक बार एयर फिल्टर को साफ करना जरूरी है। इससे न केवल AC की कार्यक्षमता बेहतर रहती है, बल्कि आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है क्योंकि साफ हवा मिलती रहती है।