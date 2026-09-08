बच्चों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं ये 5 मिल्कशेक, जानिए आसान रेसिपी

केला और बादाम का मिल्कशेक बच्चों के लिए एक बढ़िया विकल्प है।

इसे बनाने के लिए एक पका हुआ केला, कुछ भीगे हुए बादाम, हल्का गुनगुना दूध और स्वाद के लिए थोड़ा शहद लें। इन सभी चीजों को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें।

यह मिल्कशेक ऊर्जा से भरा होता है और बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। केला पाचन को अच्छा करता है और ताकत देता है, वहीं बादाम दिमाग को तेज बनाता है।