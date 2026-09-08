बच्चों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं ये 5 मिल्कशेक, जानिए आसान रेसिपी
क्या है खबर?
बच्चों को दूध पीने में अक्सर परेशानी होती है, लेकिन अगर दूध का स्वाद बढ़ा दिया जाए तो बच्चे इसे खुशी-खुशी पी सकते हैं। मिल्कशेक एक ऐसा ही तरीका है। यह न केवल स्वाद में मजेदार होता है, बल्कि इसमें सेहत के लिए जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। आज हम आपको 5 अलग-अलग प्रकार के मिल्कशेक के बारे में बताएंगे, जो बच्चों के लिए स्वादिष्ट और सेहतमंद हैं।
#1
केला और बादाम का मिल्कशेक
केला और बादाम का मिल्कशेक बच्चों के लिए एक बढ़िया विकल्प है।
इसे बनाने के लिए एक पका हुआ केला, कुछ भीगे हुए बादाम, हल्का गुनगुना दूध और स्वाद के लिए थोड़ा शहद लें। इन सभी चीजों को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें।
यह मिल्कशेक ऊर्जा से भरा होता है और बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। केला पाचन को अच्छा करता है और ताकत देता है, वहीं बादाम दिमाग को तेज बनाता है।
#2
आम का मिल्कशेक
गर्मी के दिनों में आम का मिल्कशेक एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए पके हुए आम के टुकड़े, ठंडा दूध और स्वाद के लिए थोड़ा गुड़ या चीनी लें।
इन सभी चीजों को मिक्सर में डालकर पीस लें। आम में विटामिन-A और विटामिन-C भरपूर मात्रा में होता है, जो बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़ाने और शरीर की ताकत को मजबूत बनाने में मदद करता है।
#3
स्ट्रॉबेरी का मिल्कशेक
स्ट्रॉबेरी का मिल्कशेक बच्चों के लिए एक और स्वादिष्ट और मजेदार विकल्प है। इसे बनाने के लिए ताजा स्ट्रॉबेरी, ठंडा दूध और थोड़ा सा गुड़ लें।
इन सभी चीजों को मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। स्ट्रॉबेरी में विटामिन-C भरपूर होता है, जो शरीर को ताकत देता है और बीमारियों से बचाने में मदद करता है।
इसका गुलाबी रंग और मीठा स्वाद बच्चों को बहुत पसंद आता है।
#4
चॉकलेट का मिल्कशेक
चॉकलेट का मिल्कशेक बच्चों का सबसे पसंदीदा होता है। इसे बनाने के लिए चॉकलेट पाउडर, दूध और थोड़ा सा गुड़ या चीनी लें। सभी चीजों को मिक्सर में डालकर अच्छे से फेंट लें।
चॉकलेट में मौजूद पोषक तत्व शरीर को ताकत देते हैं और मन को खुश रखते हैं। यह मिल्कशेक बच्चों को खुश करने के साथ-साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखता है।
#5
मूंगफली के मक्खन वाला मिल्कशेक
अगर आपका बच्चा मूंगफली का मक्खन खाना पसंद करता है तो उसके लिए मूंगफली के मक्खन वाला मिल्कशेक जरूर बनाएं।
इसके लिए मूंगफली का मक्खन, दूध और थोड़ा सा गुड़ लें। इन सभी चीजों को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें।
मूंगफली का मक्खन प्रोटीन और ताकत से भरपूर होता है, जो बच्चों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह मिल्कशेक स्वादिष्ट और सेहतमंद दोनों है।