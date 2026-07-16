फेफड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक हैं ये 5 औषधीय उपाय, जानिए कैसे
क्या है खबर?
फेफड़े शरीर के जरूरी हिस्से हैं। ये शरीर में ऑक्सीजन को ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। हालांकि, खराब जीवनशैली और दूषित हवा के कारण फेफड़ों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपाय अपनाए जाएं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक उपायों के बारे में बताते हैं, जो फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
#1
अदरक का करें सेवन
अदरक का सेवन फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह बलगम को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है।
अदरक में मौजूद तत्व फेफड़ों की सूजन को कम करने में भी सहायक हैं। अदरक की चाय या कच्ची अदरक का सेवन फेफड़ों के लिए लाभकारी हो सकता है।
यह न केवल फेफड़ों को मजबूत बनाता है, बल्कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है।
#2
लहसुन का करें इस्तेमाल
लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं, जो फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। इसमें मौजूद यौगिक शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं।
लहसुन का नियमित सेवन या इसकी चटनी का उपयोग फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है।
लहसुन की कली को कच्चा चबाना या फिर खाने में शामिल करना फेफड़ों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#3
तुलसी है फेफड़ों के लिए फायदेमंद
तुलसी में मौजूद तत्व फेफड़ों की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी की पत्तियां शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक होती हैं।
तुलसी की चाय या फिर इसे काढ़े के रूप में पीने से फेफड़ों को मजबूती मिल सकती है।
नियमित रूप से तुलसी का सेवन करने से फेफड़ों की कार्यक्षमता भी बेहतर होती है और सांस लेने में आसानी होती है।
#4
हल्दी भी है असरदार
हल्दी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं और फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
हल्दी का दूध पीना या फिर खाने में हल्दी का उपयोग करना फेफड़ों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
इसके अलावा हल्दी में ऐसे गुण भी होते हैं, जो फेफड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं।
#5
नींबू का रस पिएं
नींबू विटामिन-C का अच्छा स्रोत होता है, जो फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें मौजूद गुण संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं।
रोजाना एक गिलास नींबू पानी पीने से शरीर में हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं।
इन सभी प्राकृतिक उपायों से न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।