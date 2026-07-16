फेफड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक हैं ये 5 औषधीय उपाय, जानिए कैसे

अदरक का सेवन फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह बलगम को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है।

अदरक में मौजूद तत्व फेफड़ों की सूजन को कम करने में भी सहायक हैं। अदरक की चाय या कच्ची अदरक का सेवन फेफड़ों के लिए लाभकारी हो सकता है।

यह न केवल फेफड़ों को मजबूत बनाता है, बल्कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है।